Что ж ты фраер, сдал назад? Лукашенко уже не уверен в победе Порошенко

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство реакцией СМИ и общественности на свои слова о выборах президента Украины. Оказывается, он не утверждал, что Порошенко выиграет выборы, его просто не так поняли, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает БелТА.

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«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он, говорят, Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что один из ключевых пунктов критики в отношении Зеленского заключается в том, что он актер.

«А что, актер не может быть президентом?» — задал Лукашенко риторический вопрос. Он, в частности, напомнил, что президентом США был Рональд Рейган, также начинавший карьеру в качестве актера.

При этом, подчеркнул Лукашенко, судьба украинской политики в первую очередь будет решаться на парламентских выборах.

«Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров президентом — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой», — оценил он ситуацию.

Накануне в интервью турецкому агентству Anadolu Лукашенко заявил, что, по его мнению, выборы в Украине выиграет пока еще действующий глава государства Петр Порошенко.