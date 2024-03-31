Что ждать от Данилова в Кишинёве? Прогнозы экспертов Молдовы и Приднестровья

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Уволенный Зеленским секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов едет послом в Молдову. Он сменит на этом посту Марка Шевченко, который возглавлял посольство Украины в Кишиневе четыре года.

Чем может обернуться назначение Данилова, который ранее подталкивал Кишинев к войне, высказывался за размораживание конфликта с Приднестровьем, открытие на Днестре второго фронта? Об этом – в комментариях экспертов для «ПолитНавигатора».

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Анатолий Дирун, политолог:

«Назначение Алексея Данилова на должность посла в Республику Молдова, на наш взгляд, является отражением процессов по переформатированию команды президента Владимира Зеленского. Фактически Зеленский вступит во второй свой президентский срок после 1 мая 2024 года. Решение Киева не проводить президентские выборы в условиях войны не отменяет того факта, что глава государства делает перестановки в своей администрации. Это традиционная практика. Вместе с тем молдавское направление остается чрезвычайно важным для Киева, так как Украина не может позволить себе поражение Майи Санду на предстоящих президентских выборах в октябре 2024 года. Алексей Данилов как глава Совбеза был полностью вовлечен во все аспекты взаимодействия Кишинева и Киева, поэтому ему не потребуется много времени для того, чтобы вникнуть в ситуацию. На что не сможет не обратить внимание новый посол Украины, так это на специфику отношений Кишинева и Тирасполя, в которой так тесно переплелись экономические интересы с военно-политическими задачами каждой стороны конфликта».

Александр Кориненко, политолог, президент Ассоциации молодых экспертов Молдовы:

«Назначение экс-секретаря СНБО Алексея Данилова на пост посла Украины в Молдове – это головная боль для молдавских властей. Не секрет, что горячие головы в Киеве спят и видят, как они победно входят в Тирасполь и вывозят вооружение из Колбасны, но молдавские власти проводят очень осторожную политику. У Кишинева сегодня нет возможности и желания проводить реинтеграцию страны, поэтому и вертятся как ужи на сковородке, чтобы остудить пыл некоторых «ястребов» из Киева. Данилов – это человек, который не выбирает выражения и выступает за расширение конфликта за счет Молдовы. Если бывший посол Марко Шевченко высказывался жестко, но придерживался при этом дипломатических рамок, а молдавское руководство, стиснув зубы, – проглатывало, то теперь будут откровенные выпады в нашу сторону, в сторону Приднестровья и даже Комрата. Некоторые эксперты высказались, что Данилов собирается стать фактически наместником Молдовы, я частично согласен, такие попытки будут, не исключаю, что новый украинский посол даже попытается вмешиваться в работу государственных ведомств Молдовы».

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета:

«Назначение одного из «ястребов» Украины на пост руководителя дипмиссии страны в Молдове может выглядеть угрожающим сигналом для Приднестровья, особенно на фоне милитаризации Молдовы. Ранее Киев неоднократно призывал Кишинев покончить с непокорной республикой и заодно с военным присутствием на Днестре. Причем в пример Кишиневу ставили собственную военную операцию на Донбассе, которая в 2022 году переросла в СВО. Прямо скажем, не самый воодушевляющий эпизод. Закономерно, что в Кишиневе выдерживают паузу и не спешат откликаться на такие предложения. Даже в относительно благополучной для Украины ситуации, которая сложилась в феврале 2023 года, молдавское руководство смогло устоять перед давлением Киева. В итоге Украине пришлось отвести войска от приднестровской границы. Удаление Алексея Данилова из Киева в Кишинев логичней рассматривать с точки зрения последних событий в Москве и в Киеве. Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве окончательно возложили на украинские спецслужбы, а потом нанесли точечный ракетный удар по штабу СБУ в центральной части украинской столицы. Кажется, что в Москве знают о лицах, которые причастны к теракту и начинают их ликвидацию. Данилов, как руководитель СНБО Украины, мог быть, по крайней мере, осведомлен о готовящемся теракте и сейчас опасается за свою безопасность. По сети широко разошелся ролик, в котором Данилов говорит, как «весело» сейчас в Москве, и обещает чаще «ходить в гости», Киеву пришлось выступать с опровержением, что ролик был записан раньше теракта. В любом случае, в Киеве ему никто теперь гарантировать жизнь не может, а в Кишиневе он будет в относительной безопасности. Поэтому назначение Данилова послом в Молдову выглядит скорее как вынужденный шаг по спасению ключевого кадра киевского режима, а не как планирование новых агрессивных действий против России».