Что ждёт Николаев на выходные – террор или переброска военной техники?

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Новости Украины

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о введении комендантского часа с 23:00 5-го августа 2022 года до 05:00 8-го августа 2022 года.

В Telegram-каналах некоторых публичных людей появились предположения, для чего проводится это мероприятие, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводиться комендантский час с 23:00 5-го августа 2022 року до 05:00 8-го августа 2022 года. Честным людям переживать нечего, берите с собой документы на всякий случай – выгулять собаку можно недалеко, около дома, дети во дворе – тоже можно, просто, старайтесь находиться дома. На выходные город будет закрыт. Все находятся дома. Мы работаем и по коллаборантам, в том числе. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо», – заявил гауляйтер в своём Telegram-канале.

Оценку этому заявлению дал украинский депутат от партии ОПЗЖ, который был незаконно лишен мандата коллегами по Раде после своего отъезда из страны и отказа от поддержки войны с Россией, Илья Кива.

«Киевский режим планирует устроить террор и массовые казни русскоговорящего населения в Николаеве. В городе вводят комендантский час с 23:00 – 5 августа до 05:00 8 августа. Для проведения репрессии и террора привлечены иностранные наемники и члены неофашистских организаций!!! То есть на трое суток подряд», — написал Кива.

Он обосновал свое высказывание, напомнив недавнее высказывание Кима.

«Ким заявлял о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ и пообещал выплатить по 100 долларов каждому, кто окажет помощь, и обезвредить российского помощника», — добавил экс-депутат.

Другую точку зрения высказала в своем блоге председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Таки закрыли Николаев. Думаю, хотят скрыть все военные перемещения техники и солдат по городу», – предположила Шеслер.