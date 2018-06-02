02.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Что же наделал Порошенко?! – трубадур Майдана кусает локти

Украинские власти не могли не предвидеть, что сообщение об убийстве в Киеве беглого журналиста Аркадия Бабченко вызовет широкий резонанс в мире. Однако они ничего не сделали, чтобы «уважаемые комментаторы не чувствовали себя невольно «пошитими в дурні», когда вскрылась фальсификация этого убийства и не предоставили убедительных доказательств роли России в этой истории.

Об этом сегодня в украинском еженедельнике «Зеркало недели» пишет первый заместитель главного редактора Сергей Рахманин.

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«Пока все выглядит грустно. Есть слова о списке из 30 потенциальных жертв заказанных убийств, якобы полученном после инсценированного убийства. Есть заявление обвиненного в организации покушения гражданина Германа о том, что такой список существует, но он сам передал его украинским контрразведчикам. И, если я правильно понимаю его несколько бессвязные показания, это список он передал до срежисированного “убийства” Бабченко. Допустим, я неверно понял его слова. Или, допустим, Герман лжет. Но информации слишком мало для точных выводов. А неувязок слишком много, чтобы не задаваться вопросами», – пишет Рахманин.

По его мнению, убедительных доказательств о прямой причастности российских спецслужб и российской власти нет.

«На брифинге 30 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил — “По предварительным данным следствия, есть большая вероятность российской версии заказчика…” По предварительным данным? Большая вероятность? Не маловато ли для итогов такой сложной игры? Может быть, стоило подождать, когда предварительное станет окончательным, а вероятность превратится в убежденность? И тогда уже вслух произносить слово “Россия”? Если убойные доказательства причастности Москвы не будут представлены, не только у России будет лишний аргумент обвинять Украину в организованном государством вранье, но и у “наших западных партнеров” будет лишний повод Украине не доверять», – пишет Рахманин.