02.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Религия, США, Украина, Фанар, Церковь
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Что же ты делаешь, Трамп? – Лавров рассказал о спецоперации Госдепа

США угрозами и давлением осуществляют попытки добиться от поместных Церквей признания созданной при Петре Порошенко раскольнической структуры – «Православной церкви Украины».

Об этом в рамках форума «Валдай» заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, вынужден опять обращать внимание на то, как к этому фактору относятся наши американские коллеги. В США у Госдепартамента есть специальный представитель по свободе вероисповедания. Я не помню его фамилию, так он публично требует, чтобы все Православные Церкви признали незаконную, неканоническую «Православную церковь Украины», так называемую. Он публично требует, чтобы решался вопрос на Украине в пользу «Православной церкви Украины».

И занимается не столько вопросами свободы вероисповедания, сколько навязыванием политически мотивированных решений религиозным общинам. Ведь пока никто из Православных Церквей не побежал за этим решением Фанара, которое было абсолютно продиктовано политизированными и известными причинами, и не признал «Православную церковь Украины», отказываясь от совместных богослужений.

Но мы знаем наверняка, что американцы давят на эти Православные Церкви на Ближнем Востоке, на севере Африки и даже пытаются, когда не видят добровольного желания подчиниться, пытаются угрожать и даже раскалывать, пытаются отдельные Православные Церкви в регионе раскалывать», – заявил Лавров.

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