Чтоб духу не было: Миронов придумал, как защитить Курилы от Японии

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Фракция «Справедливой России» в Госдуме РФ направила письмо губернатору Сахалина Лимаренко с предложением инициировать поправку в Конституцию об изменении названия области.

Об этом лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил сегодня в кулуарах парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предлагаем назвать ее Сахалинская область и русские острова. Потому что те четыре острова, на которые регулярно претендует Япония, всегда были, есть и будут нашими русскими островами, хоть они и называются «группа Шикотан и Итуруп». В 18-м веке наши мореплаватели их открыли, описали. Если название субъекта будет таким, это будет абсолютно правильным, чтобы Япония на разевала роток на чужой платок», – сказал Миронов.

Сахалинская область — единственный регион России, полностью расположенный на островах. Занимает третье место по количеству морских островов после Архангельской и Ленинградской областей. В состав области входят остров Сахалин с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений (76,6 тыс. км²), а также Курильские острова (10,5 тыс. км²).