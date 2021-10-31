Чтоб совсем не опозориться: Белорусская забастовка спешно превращается народный локдаун

31.10.2021 20:38 (Мск), Москва, Елена Острякова

Объявленная противниками Александра Лукашенко Всебелорусская забастовка должна начаться завтра, 1 ноября, но это не точно. Пока призывы к рабочим выглядит комично. В сети появляются ролики, на которых группа мужчин в пластмассовых касках с лозунгами на польском языке стоит на улице Варшавы и скандирует: «Рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!». Потом мужчины начинают колотить касками по мостовой европейского города.

Закоперщиками «забастовки» выступили политэмиграны Денис Гутковский и Сергей Дылевский, создавшие организацию «Белорусское объединение рабочих» (БОР). Их активно поддерживает сайт «Хартия 97», вокруг которого кучкуются представители предыдущей волны белорусской политэмиграции – участники волнений 2006 и 2010 годов. Они не вписались в последний Беломайдан и, видимо, решили теперь проявить себя.

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Последняя волна беглых, непосредственно связанных с Беломайданом, выглядит обескуражено.

«Объявление забастовки стало для нас некой неожиданностью. Предзабастовочное состояние было объявлено тоже немного нескоординированно. Мне кажется, такой важный шаг нужно координировать, чтобы понимать степень подготовки. У нас, к сожалению, уже был опыт, – мы понимаем, чтобы случилась забастовка недостаточно ее объявить. Нужна скрупулезная подготовительная работа», – пролепетала самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская.

Волнуется и ее конкурент в борьбе за западные гранты Павел Латушко.

«Я настроен и готов посвятить себя процессом подготовки, и привести к тому, чтобы забастовка реально состоялась. Но для этого не выполнено главное условие – нам не удалось объединиться. Я как политик несу за это ответственность. Я не смог убедить БОР, что еще не настало время, когда действительно можем решительно выйти на забастовку», – заявил Латушко.

У Тихановской и Латушко есть своя структура для организации забастовки – «Рабочий рух». Она, как водится у белорусских оппозиционеров, создала интернет платформу и призвала на ней «абсолютно безопасно» регистрироваться. То ли последние обещания белорусских силовиков сажать даже подписчиков оппозиционных телеграм-каналов распугали змагаров, о ли они уже не верят в потенцию своих зарубежных лидеров, но на сайте у «Рабочего руха» зарегистрировались всего 18 тыс человек. Тихановская и компания считают, что должно быть хотя бы 150 тыс. Поэтому «Рабочий рух» пока ждет и осваивает западные гранты.

«Отсутствуют предпосылки для этой забастовки и ограничен человеческий ресурс. Как показала практика, забастовка только по политическим причинам, как в прошлом году, не получила успеха по причине ее неподготовленности. По экономическим причинам мы не можем бастовать. Пускай цены растут, пускай зарплаты падают, но эти зарплаты пока что продолжают платить вовремя. На сегодняшний день все репрессии и беспредел не смогли всколыхнуть запуганный народ», – заявил представитель «Рабочего руха» Дмитрий Тит.

А вот основатель Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак, можно сказать, ведет подрывную работу по отношению к потенциальным забастовщикам. Главный распределитель донатов между революционерами честно заявляет, что денег на протестующих рабочих у него нет.

«У меня достаточно серьезный скепсис по этому поводу. Я не хочу выглядеть кайфоломом, но ребята, я в это не верю. Единственное, во что я верю, что у нас работы будет много. Потому что власть наверняка усилит репрессии. А учитывая то, что все либо в подполье, либо выехали, то попадут люди неподготовленные. Могут нахватать просто, чтобы сделать статистику. Мы готовимся к 1 ноября как к точке усиления репрессий. Чтобы рабочие остановили заводы – это абсолютно нереально. Если встанет вдруг МТЗ, я не могу сказать, что у меня возьмется откуда-то 50 млн евро, чтобы выплачивать им забастовочный фонд. Нет сейчас таких ресурсов. Но мы понимаем, что этого и не произойдет. Есть ли у меня какое-то количество денег, чтобы остановить завод? Этого точно нет, и с нами по этому поводу никто не консультировался», – заявил Стрижак в интервью youtube-каналу «Маланка Live».

Связанные с «Хартией 97» политтехнологи уже сообразили, что идея поднять белорусских рабочих захлебнулась. Поэтому они срочно трансформируют «забастовку» в «народный локдаун», играя на страхах населения перед пандемией при демонстративно шапкозакидательском отношении к проблеме президента Лукашенко. Предложение прогулять учебу или работу, надеются они, найдет поддержку у студентов, школьников и офисного планктона – пехоты Беломайдана. Одновременно эксплуатируются симпатии белорусов к России: старший брат ввел локдаун – чем мы хуже?

«С 1 ноября есть предложение, чтобы граждане Беларуси ушли в так называемую домашнюю забастовку – остались дома и никуда не пошли. Вот Россия ввела ограничения, я думаю, что и белорусы таким же путем могут пойти, потому что реально очень много людей болеет. Это в нынешних условиях для белорусов безопасный метод протестовать – берешь больничный и не являешься на работу. Это защита населения от ковида», – заявил в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы» один такой политтехнолог Дмитрий Болкунец.

Беглый белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что сам факт объявления забастовки без консультаций с Тихановской и Ко свидетельствует о падении авторитета «лидера белорусской нации».

«Что движет инициаторами забастовки, я не знаю. В такую степень оторванности от домашнего контекста я не верю. Первая версия – желание обострять, чтобы власть тоже ответила эскалацией, и соответственно, тоже подлила масла в огонь кризиса. А где эскалация, там и ошибки. Где ошибки, там возможности. Это слегка антигуманно по отношению к бойцам на земле, но некоторые люди мыслят по-военному: если нужны жертвы для общего дела – так тому и быть. Вторая версия – менее высокопарная, и она связана с дедлайнами от доноров, которым надо показать активность. Я знаю, что это звучит как БТ-шная пропаганда, но иногда дважды два – четыре, даже если то же самое вам говорят и люди с гибкой совестью или совсем без нее», – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.