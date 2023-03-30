Чтоб я так жил! Миллионы Шуфрича не дают спать киевским грантоедам

На Украине продолжается процесс выдавливания из политики и бизнеса бывших видных регионалов и членов запрещенной ОПЗЖ. Их выбивают по одному, и в целом этот процесс не встречает особого сопротивления. Ушли из Рады «по собственному» Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, отобрали мандаты «по плохому» у Рената Кузьмина, Ильи Кивы, Вадима Рабиновича, Олега Волошина, Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Единственное исключение – нардеп Нестор Шуфрич. Этот гнется, но пока не ломается. Впрочем, не будем загадывать на непредсказуемое будущее, вполне может оказаться, что в этом предложении ключевое слово – «пока».

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На днях известный сливной бачок проамериканских грантоедов под названием BIHUS Info опубликовал «расследование» о состоянии Шуфрича и членов его семьи. С предельно прозрачным посылом относительно мотивации самого «расследования»:

«Близкий соратник Медведчука Нестор Шуфрич до сих пор на свободе, несмотря на свои пророссийские взгляды, инцидент с фотографированием блокпоста, непризнание России агрессором и другие вещи, которые должны настораживать, но почему-то никак не влияют на политика. Кроме того, что Шуфрич до сих пор с мандатом, он еще и с тысячами квадратных метров и гектаров земли по всей стране, включая Крым».

Одним словом, как в блатной классике: «за что же мы боролись, за что же мы страдали», ведь «они же там пируют, они же там гуляют», а «мы же проливаем свою кровь». Тот факт, что проливают свою кровь, как правило, одни, а политической травлей и доносами занимаются совсем другие – тыловые крысы, не имеющие к реальным боевикам никакого отношения, – организаторы шумной антишуфричевской кампании – стыдливо обходят.

Любители виртуально шарить по чужим карманам даже классифицировали семейные активы Шуфричей, разделив их на две группы: персональные, владельцами которых являются или сам Шуфрич, или его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня. Вторая – корпоративные. Их владельцами являются компании, конечными бенефициарами которых являются те же физлица.

В частности, если верить «бигусам», семья Шуфрича якобы владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе и Козине. Одно из имений с выходом к воде на почти гектаре земли ориентировочной стоимостью 120-130 млн грн – оформлено по договору дарения. Еще один особняк площадью 358 м кв. и 15 соток земли записаны на жену Шуфрича Екатерину Майкову и ее фирму.

Третье имение – в собственности сына нардепа Александра и находится рядом с отцовским. Его площадь 300 м кв., а стоимость – 30 млн грн.

Четвертое имение принадлежит фирме, созданной отцом Шуфрича, долю которого в начале марта выкупил венгр Дьорч Штофа. Затем эта компания оказалась в собственности кипрской структуры и гражданки Татьяны Скакун с пропиской в одном из сел Винницкой области.

Кроме того, по данным BIHUS Info, в центре Киева у Шуфрича и его сына есть 6 квартир площадью 430 кв. м, стоимость которых может достигать 130 млн грн.

Также семья нардепа имеет землю, квартиры и дома в Ужгороде. А в конце января 2014 года отец Шуфрича стал владельцем двух паркомест и апартаментов в Одессе на 500 кв. м. В целом грантоеды оценивают нежилые помещения Шуфричей в более чем 100 млн грн.

На этом активы семьи бывшего соратника Медведчука не заканчиваются. В Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс «Конюшня Бутенко», а помощник Шуфрича по фамилии Черепаня является номинальным совладельцем агрофирм, арендующих тысячи земельных участков в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. Также с Шуфричем связывают охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны на Киевщине. Одним из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, является «Киевский речной порт».

Больше всего разоблачителей на грантах возмущает наличие у Шуфрича имения в российском Крыму, расположенное по соседству с имением его старшего товарища Медведчука. Что самое смешное, в этой точке парадоксальным образом сходятся противоположности – радикальные российские патриоты клеймят «беглых украинских олигархов» за то же самое – то есть, за до сих пор не национализированную собственность на полуострове.

Честно говоря, все это шумное «расследование» при ближайшем рассмотрении не тянет на сенсацию от слова совсем. Ни тебе грязных рейдерских схем, ни доказанных коррупционных эпизодов или участия в попилах бюджетных средств через тендеры, ни уклонения от налогов «в особо крупных».

Хотя, если подойти к делу копания в грязном белье Шуфрича профессионально, там можно найти много чего интересного, включая похищение, пытки и удержание годами в подвале конкурента по бизнесу, у которого вымогали акции фирмы-нефтетрейдера. Только этот отнюдь не секретный эпизод из бизнес-биографии Шуфрича почему то не вошел в «скандальное» расследование.

В общем, в ролике «бигусов» по факту нет ничего, кроме обостренного чувства несправедливости. Мол, как же так, «ОПЗЖ запретили, а Шуфрич шикует». На дворе второй год войны с Россией, а этот «подонок» отлично себя чувствует, в ус не дует и до сих пор при депутатском мандате. Непорядок! Недаром лейтмотивом комментариев, шедших вслед «расследованию» стали заявления «экспертов» о том, что уж теперь то Шуфрича точно попрут из Рады.

Между тем – пока не поперли. Более того, на фоне коллег по бывшей фракции ОПЗЖ, лишенных мандатов и руководящих должностей в парламентских комитетах, Шуфрич сохранил свой пост главы комитета Рады по свободе слова и в этом качестве, в самом конце 2022 года дает интервью грантоедскому изданию «Детектор медиа», в котором рассказывает, как в первые дни войны с «небольшим отрядом» готовился защищать Раду от захватчиков.

Совсем не этого от него ждали националисты. Но тертый калач украинской политики не собирается сдаваться и делать своим противникам широкие жесты доброй воли. Уходить «по собственному» Шуфрич не намерен, а «по плохому» у его завистников пока не получается – то ли кишка тонка, то ли новая «крыша» ветерана украинской политсцены слишком сильна.

Кстати, о «крышах». Не секрет, что образовавшиеся на руинах запрещенной ОПЗЖ две парламентские группы – «Стабильность и развитие» во главе с Юрием Бойко и «Восстановление Украины» во главе с бизнесменами Вадимом Столаром и Игорем Абрамовичем, имеют разных кураторов во власти. Если «бойко-левочкинские», среди которых Шуфрич, ходят под Ермаком, то Абрамович сотоварищи ориентируются на главу парламентских «слуг народа» Арахамию. И между этими «крышами» идет непрерывная война за передел сфер влияния в Раде.

Возможно, этим обстоятельством обьясняется поразительная живучесть Шуфрича в украинском политикуме после начала СВО. Вот, что писал по этому поводу еще месяц назад близкий к клеврету Коломойского Александру Дубинскому украинский телеграм-канал «Темный рыцарь»:

«Банковая вынуждает депутатов экс-ОПЗЖ из группы Столара и Абрамовича сдать мандаты народных депутатов. Таким образом, глава ОП Ермак решает одновременно бизнес- и политическую задачи. Бизнес – это переоформление доли Медведчука в строительном бизнесе Столара на партнера Ермака Колюбаева (не сдав мандат, Столар не выедет из Украины). Политическая – снижение влияния группы Столара-Абрамовича «Відновлення України», которая ориентирована на Арахамию, с которым у Ермака также конфликт. Расформировав группу «Відновлення України», Ермак снизит влияние Арахамии в парламенте, и либо заставит депутатов Столара-Абрамовича влиться в группу Бойко-Левочкина, с которыми у него прекрасные отношения, либо создаст новую группу во главе с подконтрольным Банковой и ГУР Евгением Шевченко».

Так что нельзя исключать того, что нынешний наезд на Шуфрича связан с обострением каких-то внутривидовых «терок» на Банковой. Другое дело, что как говорится, не на того напали. В отличие от своих нынешних противников, Шуфрич в украинской политике уже четверть века, еще с Кравчуком в одном президиуме сидел. Так что не будем напрасно гадать на кофейной гуще, однако весьма вероятно, что Нестор Иванович и на этот раз отобьется.