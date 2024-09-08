«Чтобы Бахмут показался прогулкой» – депутат Рады требует превратить Покровск в «фортецю»

Тарас Стрельцов.  
08.09.2024 00:02
  (Мск) , Львов
Просмотров: 287
 
ВСУ-убийцы, Дзен


Раз уж не миновать потери Красноармейска (Покровска), то ВСУ нужно сделать так, чтобы штурм города был в разы разрушительнее, чем бои за Артёмовск (Бахмут).

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Раз уж не миновать потери Красноармейска (Покровска), то ВСУ нужно сделать так, чтобы штурм...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Уже несколько дней ситуация такая, что враг меньшими темпами продвигается, он продвигается, но меньшими темпами. Сейчас ещё в наших силах стабилизировать фронт на тех направлениях, где оно есть, и не допустить их до Покровска.

Наше задание это сейчас сделать, нанося врагу максимальный урон. Ну, или сделать так, чтобы он умылся кровью, уже если зайдёт в Покровск, и важно это делать уже сейчас. Не цветочки там сажать, как до этого делали, а делать так, чтобы Бахмут для него показался просто лёгкой прогулкой», – грозил Костенко на публику.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть