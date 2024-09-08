«Чтобы Бахмут показался прогулкой» – депутат Рады требует превратить Покровск в «фортецю»
Раз уж не миновать потери Красноармейска (Покровска), то ВСУ нужно сделать так, чтобы штурм города был в разы разрушительнее, чем бои за Артёмовск (Бахмут).
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже несколько дней ситуация такая, что враг меньшими темпами продвигается, он продвигается, но меньшими темпами. Сейчас ещё в наших силах стабилизировать фронт на тех направлениях, где оно есть, и не допустить их до Покровска.
Наше задание это сейчас сделать, нанося врагу максимальный урон. Ну, или сделать так, чтобы он умылся кровью, уже если зайдёт в Покровск, и важно это делать уже сейчас. Не цветочки там сажать, как до этого делали, а делать так, чтобы Бахмут для него показался просто лёгкой прогулкой», – грозил Костенко на публику.
Спасибо!
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