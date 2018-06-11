11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Чтобы купол Верховной Рады не упал на нардепов, его отремонтируют за 7 миллионов гривен

Верховная Рада планирует провести реставрационный ремонт металлоконструкций купола и шпиля административного здания на ул. Михаила Грушевского, 5; на эти работы предусмотрено финансирование в объеме 7,5 млн гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание “”3пинформ” со ссылкой на Аппарат парламента.

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«Согласно закону Украины „О государственном бюджете Украины на 2018 год“ по программе 0111010 „Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины“, КЭКР 3143 предусмотрено финансирование расходов в объеме 7500 тыс. гривен на проведение реставрационного ремонта металлоконструкций купола, наружных лестниц и шпиля административного здания Верховной Рады Украины по ул. Михаила Грушевского, 5 в г. Киеве», — отмечается в письме.

Одновременно в Аппарате уточнили, что во время реставрационных работ планируется отремонтировать наружные лестницы, заменить армированное стекло, стекло триплекс, заменить покрытие из нержавеющей стали и осуществить отделки металлоконструкций.