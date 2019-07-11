Чтобы мир услышал правду, Филарет пошел на российское телевидение

11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основатель непризнанной в православно мире УПЦ КП Филарет не ожидал, что его интервью российскому каналу “Россия 24” вызовет такую ​​негативную реакцию в националистических кругах украинского общества, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в интервью Громадському ТБ.

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“Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Потому что я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направлены на уничтожение Киевского патриархата”, – сказал Филарет.

При этом Филарет заявил, что “этому враждебному каналу дал информацию правдивую”, а российские СМИ оказались честнее и правдивее украинских.

“Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому, дал интервью, а другие обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал”, – подчеркнул Филарет.



Напомним, на днях Филарет дал интервью на русском языке телеканалу “Россия-24”, в котором рассказал о том, почему восстановил Киевский патриархат и отказался от полученного из Константинополя томоса. Филарет выразил несогласие с названием новой церкви – ПЦУ. По его мнению, Константинополь дал украинской Церкви автокефалию только на словах. При этом, что непривычно, журналисты российского канала несколько раз назвали Филарета патриархом, а настоятеля Владимирского собора в Киеве Бориса Табачека протоиереем, без стандартных для российской информационной рамки негативно окрашенных эпитетов вроде “так называемый” или “раскольник”.