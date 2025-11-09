«Чтобы не брали в плен» – ВСУ получили приказ убивать гражданских
Украинские подразделения получили приказ хладнокровно и напоказ убивать гражданских, чтобы ВСУшники боялись сдаваться в плен обозленным на них ВС РФ.
Об этом в эфире своего видеоблога заявила журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В российских пабликах появилось видео, на котором расстреливают двух людей, и собачку, которые идут в тыл российских войск с белым флагом. Видно, что это мирный житель – «ждун и сепар», в украинской терминологии.
Не оставайтесь в зоне боевых действий. Если вы ждун и сепар, уходящие войска могут забросить вам гранату со словами «Не доставайся ты никому, сепар». Могут заходящие российские солдаты увидеть, что что-то шевелится, и выстрелить, потому что вдруг это враг.
Но здесь нет речи о том, что в бою кто-то кого-то расстрелял. Дроновод точно видел, что это в тылу, что два человека с белым флагом. После того, как первого убили, второй сел, начал молиться, и дрон убивает и его. Страшные кадры.
Шарий говорит, что знает, какая бригада это сделала, и что это был приказ сверху, потому что это «сепары» – жители Донбасса, которые ждали Россию. Я не вижу никаких логических доводов против. Могу представить очень небольшую вероятность, что дроновод был российский, но тогда не представляю, почему он это сделал.
С абсолютной вероятностью, это было какое-то из подразделений ВСУ… посчитало, что это сепары и предатели нации», – сказала Латынина
«Ответ украинской пропаганды был обычным – они перехватили видео, и стали говорить, что это российские войска убили человека, который шёл в российском направлении, наконец дождавшись российских войск.
Логика действий украинских подразделений в данном случае понятна. Первое – это сепары. А второе – максимально ожесточить к себе отношение противника. Потому что российские войска, видя такое отношение к гражданским, они будут меньше брать людей в плен. Соответственно, ВСУ будут стоять до конца, и сопротивляться отчаяннее», – подытожила она.
