«Чтобы не было хуже» – в Киеве предлагают объявить Путина победителем

Вадим Москаленко.  
23.12.2023 22:11
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


США постепенно уходят из Украины, а это значит, что война скоро подойдёт к концу победой России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США постепенно уходят из Украины, а это значит, что война скоро подойдёт к концу...

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«Америка уходит. Де-американизация войны на Украине. А поэтому и конец войны, потому что без Америки это не война, а слёзы Европы.

Почему уходят – потому что ВПК не могут помочь Украине в новом наступлении. В обороне ещё кое-как, а в новом наступлении – нет. Нашего ВПК нет.

Когда слышу, что мы дронами компенсируем снаряды 155-калибра – ребята, это война артиллерии. Российская армия и раньше, и сейчас – это всегда была армия артиллерии. Артиллерия – бог войны!

Вы хотите дронами арту перебить? Это несерьёзно. А где у нас снаряды? Там же, где и патронный завод, и пушки, и порох.

То есть, если Америки нет, значит, ничего нет. В самой Америке… ну, в политике всегда можно выдать поражение за победу, это искусство», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что в этих условиях Киеву останется только одно – идти на переговоры.

«Война закончена, мы не можем наступать. Но Россия может. И тогда у нас выход какой – начинать переговоры.

Почему сегодня все говорят о переговорах? Понятно, что никто не скажет, что они будут не на очень хороших условиях для Украины, но надо ж как-то подсластить горькую правду.

Поэтому говорят, что надо на условиях Украины. Но там главное – переговоры. Всё остальное – это камуфляж, прикрытие. Политик не может вчера говорить одно, а завтра резко перевернуться. Он должен постепенно. Но главное – готовность на переговоры.

А некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?» – подытожил Карасёв.

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