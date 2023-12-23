«Чтобы не было хуже» – в Киеве предлагают объявить Путина победителем

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США постепенно уходят из Украины, а это значит, что война скоро подойдёт к концу победой России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка уходит. Де-американизация войны на Украине. А поэтому и конец войны, потому что без Америки это не война, а слёзы Европы. Почему уходят – потому что ВПК не могут помочь Украине в новом наступлении. В обороне ещё кое-как, а в новом наступлении – нет. Нашего ВПК нет. Когда слышу, что мы дронами компенсируем снаряды 155-калибра – ребята, это война артиллерии. Российская армия и раньше, и сейчас – это всегда была армия артиллерии. Артиллерия – бог войны! Вы хотите дронами арту перебить? Это несерьёзно. А где у нас снаряды? Там же, где и патронный завод, и пушки, и порох. То есть, если Америки нет, значит, ничего нет. В самой Америке… ну, в политике всегда можно выдать поражение за победу, это искусство», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что в этих условиях Киеву останется только одно – идти на переговоры.

«Война закончена, мы не можем наступать. Но Россия может. И тогда у нас выход какой – начинать переговоры. Почему сегодня все говорят о переговорах? Понятно, что никто не скажет, что они будут не на очень хороших условиях для Украины, но надо ж как-то подсластить горькую правду. Поэтому говорят, что надо на условиях Украины. Но там главное – переговоры. Всё остальное – это камуфляж, прикрытие. Политик не может вчера говорить одно, а завтра резко перевернуться. Он должен постепенно. Но главное – готовность на переговоры. А некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?» – подытожил Карасёв.