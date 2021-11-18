«Чтобы не было паники»: Ярош призвал готовиться к дестабилизации Украины

Новости Украины

Уже в ближайшие месяцы на Украине могут начаться опасные процессы, которые приведут к социальным взрывам внутри страны, чем воспользуется Россия.

Об этом в интервью Алесе Бацман, жене скандально известного антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона, заявил бывший главарь запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, назначенный недавно советником главкома ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Яроша, готовиться нужно к зиме – именно в это время якобы может начаться внутренняя дестабилизация на Украине и конфликт с Россией.

«Сами по себе вооруженные силы не могут нанести сокрушительного поражения России – мы не в той весовой категории, но при всем этом, когда весь народ будет мобилизирован на борьбу с российской агрессией, тогда остановить ее и отбросить можно, абсолютно реально. И тут важно, чтобы власть проводила определенные мобилизационные и морально-психологические вещи, чтобы не было так, как сейчас – на востоке война, а в Днепре она уже так не ощущается, не говоря уже за дальнейшие территории», – сказал Ярош.

«Моральный дух всего украинского народа может встать на пути. Когда это должно быть? Может быть в любой момент, в любой момент это может произойти и внутренне украинцы должны быть к этому готовыми, чтобы не возникала паника, чтобы не началось бог знает что внутри государства», – добавил экстремист.

«Они будут пробовать раскачать ситуацию на зиму, я думаю. Это может спровоцировать, в первую очередь, какие-то социальные взрывы внутри государства и потом этим можно манипулировать – подводить войска, отводить войска, бряцать оружием или даже вести широкомасштабное наступление. Поэтому где-то на декабрь, на январь, на февраль нужно готовиться к таким вещам», – заявил Ярош.