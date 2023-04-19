Итог работы системных либералов: Восстановить смертную казнь!

Когда Россия начала боевые действия против профашистской Украины, это вызвало эмоциональный подъем в рядах патриотов. Всем показалось, что ну вот! Наконец, началось! Однако, последующие события привели к годичному топтанию армии на линии соприкосновения и «перемалыванию» войск противника…

Осеннее заявление главы комитета по обороне РФ в Государственной Думе генерала Картаполова: «Хватит врать!» было явно тем призывом, который ждало российское общество. Однако, вскоре весь пар от этого громкого призыва ушел в свисток. И все потекло, как ранее.

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А тут еще новые проблемы. Так, просочились сведения о нехватке оружия и боеприпасов. Настолько, что мобилизованному личному составу вместо АК-74 , которых на складах НЗ ВС СССР хранились сотни тысяч, выдавали 7.62 мм АКМ, также хранящиеся на складах. Это хороший автомат. Но ему уж лет семьдесят. В середине семидесятых прошлого века ему на смену пришел более современный АК-74 калибра 5,45 мм, что позволило увеличить носимый боекомплект солдата в полтора раза.

К сожалению, эффективные менеджеры оружейной промышленности после распада СССР не создали ничего, что могло бы считаться стрелковым оружием современности для замены АК-74. Создали пресловутый АК-12, изготовленный из некачественного металла. В итоге спустя пару месяцев эти стволы превратились в ржавый хлам. Как эти автоматы проходили госприемку, наверное, понятно всем: «Бабло побеждает зло!».

Снимают с хранения гаубицы прошлого века. Да и к ним не хватает боеприпасов! Ремонтные заводы, предназначенные для ремонта поврежденных бронеобъектов, занимаются ремонтом…снятых с хранения давно устаревших танков Т-62 и даже Т-55. Их, конечно, модернизируют, приводя хоть в какое-то соответствие требованиями современного боя.

Но, позвольте спросить. Мы, как честные налогоплательщики, регулярно платившие деньги, в частности на содержание и развитие Вооруженных Сил страны, имеем на это полное право! Куда ушли средства?

Почему руководитель ЧВК «Вагнер», решающей важнейшие оперативные задачи на передовой, на протяжении месяца звонит во все колокола о том, что у его подчиненных нет боеприпасов, и никого это ни разу не волнует?

Почему воюющая армия испытывает недостаток всего того, что было создано еще во времена СССР и заложено на хранение? В каком состоянии находится оборонная промышленность?

Не дожидаясь ответа, поскольку его не будет, сообщаю. Наша оборонная промышленность в… состоянии крайне печальном. Почему, спросит пытливый читатель? Ведь это то, что во все времена являлось оплотом нашей обороноспособности и гордостью страны! Да все просто, и ясно как Божий день! Рыночные отношения проникли и в эту область, которая всегда была, и должна была оставаться прерогативой Государства, поскольку и предназначена для обеспечения его безопасности.

Вот что писало издание «Сибкрай»:

«Еще в конце прошлого года в Госдуме подняли вопрос о банкротстве 12 военных ремонтных заводов, бывших когда-то в ведомстве Министерства обороны. В этом списке важнейший для оборонки АО «751 ремонтный завод», в «девичестве» – ФГУП «751 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» Министерства обороны. Есть там и АО «172 ЦАРЗ» (Воронеж). Его предшественник – тоже бывшее ФГУП 172 ЦАРЗ МО РФ. К 2019 году предприятие имело убыток более 134 млн рублей и непогашенную задолженность в 53,6 млн рублей. Там же ПАО «Мотовилихинские заводы». В итоге оказалось, что десять юрлиц из 15 названных признаны банкротами ещё в 2018-2019 годах. Сейчас там идёт конкурсное производство, а значит, и распродажа имущества, чтобы рассчитаться по долгам. И почти у всех названных предприятий проблемы начались не в 2022 году, а шесть, а то и более лет назад, то есть, вмешиваться в ситуацию нужно было «ещё вчера». Необходимо также отметить, что в результате нарастающей тенденции банкротств предприятий ОПК сформировался новый канал утечки сведений, составляющих гостайну. Несмотря на то, xто дела банкротства предприятий, владеющих гостайной, должны рассматривать специалисты, допущенные к ней, «имеют место факты назначения арбитражными управляющими российских граждан, не имеющих допуска к гостайне, а отдельные претенденты на эти должности выдвигались иностранными кредиторами».

Это, безусловно, намеренные действия иностранных спецслужб и предприятий, заинтересованных в уничтожении российских конкурентов и ведущих производителей, которые через своих агентов влияния гробили предприятия и продавали противнику высокотехнологичное оборудование, осуществляющее производство техники и вооружения в интересах оборонного заказа и мобилизационного плана.

Очевидно, что это вредительство. Вернуть статью в УК РФ за это предлагал еще в прошлом году Национальный антикоррупционный комитет России.

Это бывшая 58 статья по УК от 1926 года, по которой максимальным наказанием был расстрел. В 1961 году в новом Уголовном Кодексе эту статью заменила 69 статья, которая гласила:

«Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено путем использования государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций либо путем противодействия их нормальной работе» (в ред. от 30.07.1996 г.).

Наказание по этой статье было более щадящим, в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Вопрос возврата в УК смертной казни в виде высшей меры наказания назрел уже давно. Но современные либеральные круги не хотят и слышать об этом. Они даже не желают признавать самого существования таких действий, как вредительство. Так, не далее чем 15 апреля автор имел переписку с одним лицом, имеющим положение, позволяющее влиять на принятие решений в стране в той или иной степени. И вот что он сообщил на эту тему:

«Вредительство – это пустое слово, ничего не значащее. Нет никакого вредительства в природе. Если человек плохо руководит, поменяйте! Если работает на врага – докажите, посадите, а вредителей нету! Тупые есть, дураки есть, идиотов полно, безграмотных тварей, до фига, а вредителей нету. Их нету в природе, это все советская мифология!».

Во как! То есть то, что из 13 оборонных заводов по сути 10 банкроты и не способны обеспечить страну необходимой боевой техникой, вооружением и боеприпасами, это все «советская мифология»!

Впору кричать «Караул!» Но кому? Кто придет на помощь? Ведь кто гробил оборонную промышленность почти 20 лет? В 2004 году министерство эконом развития под руководством эффективного менеджера Германа Грефа упростило процедуру банкротства оборонных предприятий. А чуть позже министр обороны Сердюков и начальник Генштаба Макаров всячески содействовали этому, финансируя «оборонку» по остаточному принципу. То есть, если деньги остались, то выделят. Ну, а нет? То не судьба! Естественно, что в этих условиях ранее успешные и передовые предприятия становились убыточными. Стоит ли сомневаться, что больную голову лечили отсечением? Их объявляли «нерентабельными». За счет таких сократили список предприятий, имеющих стратегическое оборонное значение, и позволили иностранцам скупать на корню российский ВПК.

И кому и на кого жаловаться? И Сердюков, и Макаров – живы и благоденствуют. Греф, вообще, рулит крупнейшим банком России.

Правда, есть еще Верховный главнокомандующий. В своем послании Федеральному собранию президент ясно, во всеуслышание заявил, что Болонская система образования показала свою неэффективность, и нужно возвращаться к советской системе. Казалось бы, чего понятнее? Однако вот перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию. Если кто-то найдет что-то об отмене Болонской системы и возврату к классическому российскому образованию, которое мы все получали во времена СССР, пожалуйста сообщите автору. Обещать и любить – денег не стоит!

Автор совместно с общественной организацией спецназа армии подготовил обращение лично к Верховному с просьбой восстановить военное образование в нашей стране, которое уже убито. И что вы думаете? Кто-то побежал исправлять сложившуюся ситуацию? Отнюдь.

К Верховному обратились уже от безнадеги. До этого сунулись в Администрацию президента и получили ответ: «Спасибо! Ситуация известна! Необходимые меры принимаются!». Но, как сообщил один из преподавателей Рязанского воздушно-десантного училища, еще два выпуска, и училище перестанет выпускать офицеров. Только менеджеров. И это тогда, когда страна воюет!

К сожалению, ситуация в военной сфере зачастую остается за гранью здравого смысла. Если бы я был психиатром или психологом, обязательно бы сел за диссертацию с темой: «Патологическое влияние клептомании на сознание человека, приводящее к атрофии самосохранения».

Возможно, в мирное время это могло тянуться годами. Но, если кто-то еще не заметил, мы воюем! Движущей силой войск, идущих к Победе, является моральный дух. А он основан на Вере. Во что угодно, в Иисуса Христа, в Магомета или Будду, в светлое коммунистическое завтра, в скорую и окончательную Победу над врагами. Ее нельзя бесконечно эксплуатировать, обманывая ожидания. Это разрушает Веру. А еще ее разрушает успешная вражеская агитация и пропаганда. Это, безусловный обман, но когда тебя многократно обманывают свои, не исполняя данные обязательства, так или иначе хочется проверить, а вдруг правду говорят враги, и у них медом намазано.

Понятно, что на поверку не медом, а дерьмом. Но бывает поздно.