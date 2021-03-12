«Чтобы не функционировала». Киев подбивает Польшу и Литву к атаке на Белорусскую АЭС

12.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Белорусская АЭС якобы является смертельно опасным плацдармом российской электроэнергетической экспансии в Европу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент прозападного Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появился новый вызов в виде Белорусской АЭС, она только по названию белорусская. Практически же это плацдарм российской электроэнергетической экспансии в Европу. Это создаёт не только новый вызов для нас, для стран-соседей Белоруссии – Литва, Польша, потому что эта АЭС построена с отклонениями от общепринятых международных конвенций и правил. Россия пытается, используя этот прокси-инструмент Белорусской АЭС, что называется, зайти с другого направления в нашу энергосистему, чтобы сберечь её в этой советской объединенной энергетической системе.

Вместе с тем, у нас есть соответствующие документы, и мы должны двигаться в другом направлении до полной интеграции с европейской энергосистемой. Следующий отопительный сезон будет показательный в этом контексте. Мы должны пройти соответствующие тесты, и вместе с литовскими и польскими партнёрами приложить усилия, чтобы Белорусская АЭС не функционировала. Потому что в соответствии с имеющейся информацией, она не соответствует критериям безопасности, а, соответственно, создаёт угрозу для всех соседей», – заявил Гончар.

«Данная повестка дня важна с точки зрения того, чтобы не просто занимать какие-то оборонные позиции в энергетическом секторе, постепенно получать энергетическую зависимость, но и она заключается в том, чтобы, используя слабые места нашего врага – России. А мы должны говорить откровенно, что российская агрессия – это экзистенциальный вызов как для нас, так и для многих стран-соседей, что мы должны переходить к наступательным действиям. Слабых мест там хватает», – заверил украинский эксперт.