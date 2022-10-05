«Чтобы не как с СП-2» – Фон дер Ляйен пообещала стресс-тесты и ревизию критической инфраструктуры

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Ввиду опасной беспрецедентности в новейшей истории такого инцидента, как диверсия на «Северном потоке», странам ЕС в срочном порядке необходимо провести тотальную ревизию соответствующей инфраструктуры и других жизненно важных объектов.

Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саботаж против «Северного потока» указывает нам на то, насколько уязвима наша энергетическая инфраструктура. Впервые за последнюю новейшую историю они стали мишенью – газогоны, трубопроводы, практически это – линия жизни для многих наших граждан. Мы должны лучше защищать свою инфраструктуру», – сказала Ляйен.

Она предложила план из пяти пунктов, один из которых предусматривает привлечение к совместной работе, в том числе и самих организаторов теракта – США и НАТО.

«Первое. Лучшая подготовленность. Мы совсем недавно согласовали новое законодательство, которое усилит выносливость критической инфраструктуры. Есть ответственный парламентский комитет, который будет голосовать за это законодательство на следующей неделе. Второе. Проверить на выносливость нашу инфраструктуру, сделать стресс-тест. Не ждать, когда что-то случиться, а знать, как работают наши системы. Мы должны идентифицировать слабые места, должны готовиться к возможным экстренным инцидентам. Есть ли у нас все звенья информирования, все ли они сформированы, работают ли наши механизмы экстренного реагирования и так-далее. Будем работать со странами-членами над проведением стресс-тестов. И потом мы должны также проверить наши электрические и цифровые офшорные инфраструктуры. Третье – это наш потенциал в защите гражданских, и обеспечение критической инфраструктуры всем необходимым. Четвёртое – это наши спутники и их способность вести наблюдение для обнаружения потенциальных угроз, а также меры по предотвращению. И пятое – усиление нашего сотрудничества с НАТО и с такими ключевыми партнёрами, как США, по этими ключевым критическим вопросам», – озвучила план глава Еврокомиссии.