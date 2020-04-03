«Чтобы не как у москалей». Львовские наци перегрызлись в прямом эфире из-за земли

03.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Украинские националисты сцепились с взаимными обвинениями на предмет принятого в понедельник Верховной радой законопроекта о продаже земли.

Перепалка произошла в эфире львовского телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо было этот закон принимать в таких срочных режимах, ещё и ночью, – заявил в ходе дискуссии лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. – Второе: этот закон исключительно для того, чтобы у украинцев скупить за бесценок землю, у обедневших украинцев, которые и сегодня, и через год, и через несколько лет, к сожалению, не будут иметь такой возможности (покупать землю – ред.) И эта земля окажется в руках олигархов-латифундистов и крупных землевладельцев».

«У «Слуги народа» не было голосов, чтобы принять это решение, они подключили группу «Довира», но даже у них вместе не было достаточного количества голосов, потому что даже внутри «Слуги народа» не все голосовали за принятие этого закона. Потому они нашли договорённости с «Европейской солидарностью» и с «Голосом», которые сейчас оправдываются, мол, якобы они с большим благородством думают об украинском крестьянине и потому они проголосовали за этот закон», – напомнил националист.

По его словам, произошел грандиозный олигархический заговор.

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Олег Синютка нашёл слова лидера «Свободы» обидными и посчитал необходимым заступиться за свою фракцию.

«Я слушал пана Олега… наверное он не знает, что на флаге украинской повстанческой армии, когда она воевала на два фронта против фашистской Германии и Советской России, было написано: частная собственность украинцам на землю.

Более того, я не знаю, знает ли пан Олег, что парламент воюющей Украины Второй мировой войны, Украинская главная освободительная рада, которая, кстати, создавалась очень многими людьми, представителями организаций украинских националистов, основополагающим лозунгом выдвинула «Частная собственность украинцам на землю», – ответил Синютка.

Однако этого депутату показалось мало, и он решил добить обидчика стопроцентно железобетонным для националиста доводом.

«Мой дед когда-то мне очень ясно говорил: посмотри, что говорит и делают москали и делай наоборот, потому что точно они никогда добра Украине не хотят. Вы же посмотрите, кто выступал в парламенте, какая группа выступала: пятая колонна России! Что, кто-то не понимает, что «ОПЗЖ» – это пятая колонна России в украинском парламенте и обществе? Олигархи, которые к ним примкнули, популисты, которые к ним примкнули.

Скажу более, эта пятая колонна голосовала против ещё одного законопроекта: это законопроект о питании воинов украинских ВС! А эта группа, которая сформировалась, она ещё стаяла за то, чтобы, не дай Бог, украинские олигархи не потеряли свои деньги!

Я хочу всем просто сказать, что если пятая российская колонна против – это точно хорошо для Украины, и мы отстаивали и будем отстаивать всё, что на пользу Украине», – добавил Синютка.