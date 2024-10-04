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Кладбища для погибших на фронте украинцев должны быть унифицированы, а надгробия выполнены в светлых тонах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил ВСУшник и дизайнер Тарас Ищик, разработавший графические символы и шрифт для украинской армии.

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У него поинтересовались, как должны выглядеть массовые захоронения украинских военных и какие эмоции вызвать у посетителей – печаль или гордость.

«У нас нет отдельных военных кладбищ, кроме Национального военного мемориального кладбища, которое строится. У нас нет Закона Украины «О военных захоронениях». У нас военные захоронения – это часть гражданских кладбищ. Но нам важно разделить гражданские кладбища и военные кладбища. На военных должны быть созданы определенные правила, позволяющие нам правильно транслировать те или иные месседжи для будущих поколений», – сказал Ищик.

По его словам, общество доходит до того, что надгробные сооружения должны быть унифицированными, но государство «по этому процессу самоустраняется».

«Но если мы говорим о захоронениях в США, то их нарратив транслируется через единообразие надгробных плит, ровных рядов, которые нам визуально напоминают шеренги солдат. Это как раз о равенстве, независимо от воинского звания или вероисповедания», – предлагает равняться на американский опыт ВСУшник.

«Почему у нас не так, как у них? Потому что у нас нет сложившейся системы, потому что над этим сейчас никто не думает. На военном кладбище должны быть унифицированы надгробные сооружения. Они точно не должны быть из черного гранита, который нам навевает грусть, горечь, давя на нас своим видом. Должна быть атмосфера гордости, покоя и чина. Только светлые тона могут нам это дать», – считает Ищик.