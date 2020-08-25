25.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Политика, Украина
Просмотров:

«Чтобы не получить удар с севера». Зе-команда признала, что хочет осуждать Лукашенко


 Официальный Киев еще не определился,  осуждать или нет белорусскую власть, свержения котрой добивается оппозиция, не признающая результаты президентских выборов, по итогам которых объявлено о победе Александра Лукашенко.

Об этом в кулуарах Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, отвечая на вопрос, как власть будет реагировать на ситуацию в Белоруссии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он признал, что во фракции единой позиции нет, а в партийном чате по этому поводу были дискуссии.

«Если вы спросите о моей персональной позиции, я подчеркну, что это персональная позиция, то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно не выгодно», – считает политик.

Он предлагает «немножко подождать с какими-то осуждениями, какими-то мнениями», добавив, «на некоторое время нам надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть