«Чтобы не получить удар с севера». Зе-команда признала, что хочет осуждать Лукашенко

25.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Официальный Киев еще не определился, осуждать или нет белорусскую власть, свержения котрой добивается оппозиция, не признающая результаты президентских выборов, по итогам которых объявлено о победе Александра Лукашенко.

Об этом в кулуарах Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, отвечая на вопрос, как власть будет реагировать на ситуацию в Белоруссии.

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Он признал, что во фракции единой позиции нет, а в партийном чате по этому поводу были дискуссии.

«Если вы спросите о моей персональной позиции, я подчеркну, что это персональная позиция, то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно не выгодно», – считает политик.

Он предлагает «немножко подождать с какими-то осуждениями, какими-то мнениями», добавив, «на некоторое время нам надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы».