«Чтобы не помочь русским»: американские аналитики отказались от прогнозов по Украине

Игорь Шкапа.  
25.04.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Поддерживающий Украину американский Институт изучения войны (ISW) решил поменять политику освещения события на украинских фронтах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении Института, опубликованном на его официальном сайте

Поддерживающий Украину американский Институт изучения войны (ISW) решил поменять политику освещения события на украинских...

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Отмечается, что в публичном пространстве карты и оценки оперативной ситуации на фронте становятся предметом для манипуляций, неверных и вредных прогнозов.

«ISW осознает обеспокоенность по поводу влияния карт и оценок ISW на оперативную безопасность Украины. Хотя наша цель действительно состоит в том, чтобы сделать возможным информированное освещение войны путем предоставления детального понимания ситуации на местах, природа и цель наших оценок состоит в оценке войны по мере ее развертывания, а не в том, чтобы дать представление об украинском планировании», – отмечается в заявлении.

Они оправдывают изменение политики нежеланием «нарушать оперативную безопасность Украины и не сообщать россиянам ничего, чего они еще не знают», потому сосредоточатся на информации российских источников.

«ISW не будет делать никаких прогнозов по поводу того, что украинские силы могут или не могут сделать, не говоря уже о том, где и когда они могут это сделать. Мы будем особенно осторожны, чтобы избегать заявлений, которые могут быть истолкованы как такие прогнозы в ближайшие недели, чтобы избежать всего, что могло бы указывать на то, где, по нашему мнению, украинские основные усилия сосредоточены или будут направлены», – анонсируют ISW.

Американские аналитики сообщили. Что будут изображать изменения на карте с существенной задержкой.

«ISW стремится помочь политикам и общественности как можно точнее понять, что происходит в Украине, никак не ставя под угрозу способность Украины освободить оккупированные территории», – резюмируют в ISW.

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