«Чтобы не попасть под перекрестный огонь»: Байден призвал американцев покинуть Украину

08.02.2022  09:17 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

У Соединенных Штатов нет информации относительно планов России атаковать Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент США Джо Байден.

У Соединенных Штатов нет информации относительно планов России атаковать Украину. Об этом, передает корреспондент...

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У него поинтересовались, планирует ли президент России Владимир Путин санкционировать вторжение на Украину до конца зимы.

«Ну, у меня были дискуссии, многочисленные дискуссии с русскими и особенно с Путиным. Я не знаю, что он вообще сделал, я не знаю, знает ли он, что собирается делать. И я думаю, он должен понимать, что переход на Украину для него будет огромной ошибкой. Воздействие на Европу и остальной мир будет разрушительным, и он заплатит высокую цену», – сказал Байден.

Он в очередной раз заявил, что Россию ожидают «самые суровые санкции, которые когда-либо применялись».

«И за это придется дорого заплатить в будущем. Это повлияет и на других. Это несколько повлияет на нас. Это повлияет на европейцев. Но это окажет глубокое влияние на его экономику. И я… я… но я не знаю. Я знаю, что сейчас он в состоянии почти вторгнуться при условии, что земля под Киевом замерзла. У него есть возможность сделать это. Что он собирается делать, я не знаю. И я не думаю, что кто-то знает, кроме него», – заявил президент США.

Также у него поинтересовались, надо ли примерно 30 тысячам граждан США, которые находятся сейчас на Украине, покидать страну.

«Я думаю, было бы разумно покинуть страну. Нет, я не имею в виду наш… я не имею в виду… я не говорю о нашем дипломатическом корпусе. Я говорю об американцах, которые там. Я бы не хотел, чтобы они попали под перекрестный огонь, если на самом деле они вторглись. И в этом нет нужды. И я… если бы я был на их месте, если бы у меня там был кто-нибудь, я бы сказал — уходите», – резюмировал Байден.

Ранее США объявили об эвакуации части дипломатического корпуса и членов их семей на Украине.

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