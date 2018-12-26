Чтобы не прошла Тимошенко, Юго-Восток отдаст голоса Зеленскому – соцопрос

26.12.2018, Киев, Игорь Петров

Согласно данным моделирования второго тура президентских выборов, Юлия Тимошенко уверенно побеждает в парах с Порошенко (29% против 15%) и Бойко (29% против 16%). Также у нее высокий результат в паре с Гриценко (26% против 21%) и почти равные позиции в паре с Зеленским (25% против 26%), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой “Рейтинг”.

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Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании в первом туре, результаты следующие: Тимошенко также лидирует в парах с Порошенко и Бойко (34% против 18%), имеет преимущество в паре с Гриценко (30% против 25%) и незначительное с Зеленским (30% против 29%).

В региональном разрезе Тимошенко во втором туре при условии выхода у него Порошенко лидирует во всех без исключения регионах. При попадание в него Бойко она уступает последнему на Донбассе и Харьковщине. При условии попадания во второй тур Гриценко, Тимошенко уступает ему на Львовщине, Тернопольщине, Хмельнитчине и Черкасщине. Зеленский опережает Тимошенко во втором туре в большинстве регионов Востока и Юга, одновременно уступает в большинстве областей Западной и Центральной Украины.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.