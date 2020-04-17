«Чтобы не стать колонией». От Зеленского требуют начать шантаж МВФ угрозой дефолта

17.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть могла бы не продавливать законы, нужные МВФ, а давить на фонд, требуя реструктуризации долга под угрозой дефолта.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во власти – люди, которые лоббирует международные и транснациональные структуры. Для них интересы наших кредиторов, например, МВФ, в разы важнее, чем интересы обычного украинца. Они могли бы давить, могли бы использовать возможность дефолта. Дефолт – это плохо, безусловно.

Но много стран использовали дефолт как инструмент, они аргументировано пояснили: вы не получите ничего, если будет дефолт, то вы как кредиторы пострадаете так же, как страна. И им шли навстречу. Мы этого не делаем. Этой власти давить на простого украинца проще, чем на МВФ», – считает Андрей Билецкий.

Он назвал «маразматическим» заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что в мае в стране будет создано 500 тысяч рабочих мест.

«Шмыгаль не смог пояснить свою маразматическую фразу о том, что он создаст 500 тысяч рабочих мест. Откуда он их возьмет? Такие заявления сейчас не рискует делать никто. Никто из самых мощных экономик не скажет, что он в мае сделает 500 тысяч рабочих мест. А вот Шмыгаль сделает», – недоумевает глава «Нацкорпуса».

Он прогнозирует, что бюджет страны пересмотрят в сторону увеличения дефицита.

«Его еще раз пересмотрят. Потому что этих денег просто нее хватит, даже этого увеличения дефицита бюджета в три раза», – считает Белецкий.

Также праворадикальный политик полагает, что Украина лишится основных источников поступления валюты.

«Уже не будет экспорта дешевой рабочей силы, металлургии и сырья. Мы уже не можем на этом выезжать. Это приведет нас уже к статусу прямой колонии, уже даже не криптоколонии, а прямой колонии развитых стран мира», – резюмировал Билецкий.