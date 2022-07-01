«Чтобы не умереть в Киеве»: В МВД Украины раскрыли секрет бегства ВСУ из городов

01.07.2022  16:43 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская армия отступает из осажденных союзными войсками населенных пунктов, чтобы сохранить свое существование.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия отступает из осажденных союзными войсками населенных пунктов, чтобы сохранить свое существование. Об...

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По мнению Андрусива, такая тактика позволяет ВСУ изматывать российские войска, а после бежать из города.

«Что такое это рацио? Это беречь своих солдат и свою технику. Это ключевое наше задание, потому что все должны понимать – если русские уничтожат нашу армию на Донбассе, то армии у нас уже нет. И тогда уже вопрос захвата Киева не стоит. Да, мы тут будем, возможно, насмерть стоять все в Киеве, но стоять с коктейлем против танка или БМП – это бессмысленно.

Поэтому мы должны стараться при любых условиях сохранять свою армию. Далее – мы должны их выматывать. Почему мы держим города? Потому что в городах им особо тяжело их брать, они несут особо большие потери в этих городах. Потому мы их максимально долго держим, и это оправданно», – заявил Андрусив.

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