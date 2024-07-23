«Чтобы не вышли зимой»: русофобы требуют ареста протестующих против отключений

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 08:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политические репрессии, социальные протесты, Украина


Украинцы, протестующие против отключений электроэнергии и повышения тарифов, якобы являются «агентами Москвы» и должны быть арестованы. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал-русофоб Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне совершенно не жаль этих протестующих, этих воинов света, которые на самом деле воюют за тьму, воюют за Россию. Они получают свои деньги, или какое-то своё извращённое удовольствие. Но нельзя быть к ним толерантным. Я призываю власть, наши спецслужбы, призываю полицию положить конец этим протестам. Просто, жестко и публично объявить, что протесты запрещены. Если мы дадим расшатать таким образом страну, дадим им волю, дадим им свободу пророссийского слова против Украины – нам просто капец. И я не хочу видеть этих протестующих.

А ведь они готовятся к тому, чтобы зимой, когда будет совсем сложная ситуация, выйти протестовать: «Не отключайте нам электроэнергию». Хорошо, что они начали сейчас, россияне начали их спонсировать. Надо положить этому конец, другого пути нет», – сказал Муждабаев.

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Украинцы, протестующие против отключений электроэнергии и повышения тарифов, якобы являются «агентами Москвы» и должны...



«Я хочу, чтобы вы [аудитория Муждабаева] писали свои мысли не только здесь в комментариях, но и там, где они распространяют так называемые протестные волны, и там писать, что они агенты Москвы. И пускай над вами смеются – это российское ИПСО. Я знаю это, как медийный человек, долго работающий в журналистике, в отличие от большинства украинских экспертов, которые брешут за российскую конфетку.

Если сейчас власть, СБУ, полиция не начнёт репрессировать этих преступников, они победят. Россияне будут эти волны забрасывать дальше и дальше. Мы уже слышали о предложении мира, – подытожил русофоб.

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