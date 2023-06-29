Чтобы обезопасить Крым, России придется занять все черноморское побережье Украины – Кедми

Анатолий Лапин .  
29.06.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У России нет иного варианта для обеспечения безопасности Крыма, кроме освобождения всего черноморского побережья.

Об этом в интервью видеоблогу «Принцип Ковалева» заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России нет иного варианта для обеспечения безопасности Крыма, кроме освобождения всего черноморского побережья....

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По мнению Кедми, создание сухопутного коридора в Крым в начале СВО спасло его от тяжелых последствий.

«Те направления, в которых должна действовать российская армия, и те территории, которые должны будут перейти под контроль российской армии и России, это предписывает сама география. Без того, чтобы овладеть черноморским побережьем, невозможно обеспечить безопасность Крыма никогда. Потому что Крым – это небольшой перешеек, Перекоп, которого не было до начала операции.

Один Крымский мост, какой бы он ни был, один мост не может обеспечить защиту при серьезной атаке Крымского полуострова. Если бы не вышли через Мариуполь и Мелитополь к Крыму, не установили сухопутный коридор, Крым невозможно было бы защитить, так же, как Херсон. Это основное, что стремилась сделать российская армия в начале операции, хотя об этом не говорили. Это и спасло Крым…», – отметил он.

«Крым – это стратегическая, основная точка России, потерять Крым она не может. Только овладев всем черноморским побережьем до Измаила. Вы говорите, что Крым должен быть безопасен – у вас нет выхода, дойдите до Измаила, чтобы никто и никогда не мог атаковать Крым с моря, потому что это не довольно примитивные морские беспилотники, которые сбиваются сейчас и то в последнюю минуту, это может быть намного хуже», – заключил Кедми.

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