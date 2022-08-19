Чтобы обезопасить ЗАЭС, ВКС придется бомбить Никополь – мнение

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Новости Украины

Обстрелам украинскими вооруженными формирования Запорожской АЭС могут положить решительные действия ВКС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев.

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Он говорит, что артиллерия ВСУ, ведущая огонь из Никополя по ЗАЭС, имеет тактическое преимущество перед российской, которую приходится размещать далеко за пределами станции, чтобы не подвергать ее риску.

«Они могут применять по АЭС и артиллерию, и американские гаубицы М-777, и реактивные системы HIMARS различных модификаций. По дальности все им работать позволяет», – сказал Хатылев «Московскому комсомольцу».

По его словам, наиболее уязвима система охлаждения реактора, а ВСУ уже пристрелялись и кладут снаряды буквально в одном-двух метрах от баков, где накапливается вода для охлаждения реакторов АЭС.

«То же самое касается площадки, где хранятся топливные элементы — отработанное ядерное топливо. Вывозить их в безопасное место возможности нет из-за обстрелов. Их накопилось много. И находятся они не в специальных контейнерах, а лежат прямо на открытых площадках. В случае попадания туда украинских снарядов, они могут стать источниками ядерного заражения на территории в радиусе 70-100 километров. И это серьезный поражающий фактор, который нельзя скидывать со счетов», – предупреждает эксперт.

У него поинтересовались, что Россия может предпринять в военном плане, чтобы прекратить обстрелы ЗАЭС.

«Чисто организационно можем применить десант, организовав действия разведывательных диверсионных групп. Можем использовать спецназ. Однако самым эффективным средством должна стать авиация всех видов. Штурмовая, тактическая, которая может действовать по земле, беспилотная – для работы по точечным объектам, и, конечно, бомбардировочная, которая способны уничтожить позиции как артиллерии, так и сухопутных подразделений ВСУ», – считает полковник.

В свое очередь издание заметило, что работа авиации по городу приведет к массовым жертвам среди мирного населения Никополя.

«Сейчас на карту поставлено слишком многое – ядерная безопасность не только Украины, но России и Европы. В случае, если ВСУ всё-таки добьются цели своей провокации, ядерное заражение может распространиться на территорию, равную по площади сразу трем Украинам. Тогда уже человеческие жертвы будут считаться не десятками, а тысячами, а, возможно, и миллионами», – резюмировал Хатылев.