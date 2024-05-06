Чтобы очернить Россию, Каспаров записал в христиане сектантов, не признающих божественность Христа

Нежелательная организация «Форум свободной России» пытается оправдать гонения на украинских православных, используя фальшивые аргументы.

Это следует из слов бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова в эфире украинского телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда с гордостью говорил, что «Форум свободной России» сделал документ, который говорил, что вся путинская пропаганда, рассказывающая о преследовании христиан в Украине, на самом деле не то, что передергивала полностью (понятно, там были свои проблемы), но ситуация очень запутанная и сложная. Очевидно, что РПЦ в Украине была прикрытием для агентурной сети. И главное – мы указали на преследования христиан в России. Самая большая группа политзаключенных в России это свидетели Иеговы», – сказал Каспаров.