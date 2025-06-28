«Чтобы по Рублевке тоже в ответ не прилетело?» – Калашников о причинах безнаказанности Зе-банды

Решительные действия Израиля должны стать примером для России, которая до сих пор позволяет упиваться безнаказанностью украинской верхушке.

Об этом на своём канале заявил журналист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят, почему по центрам принятия решений на вот руководство Российской Федерации не бьёт? Типа, чтобы по Рублевке тоже в ответ не прилетело . Так вот, израильтяне не боятся, нанося удары по ЦПР врага, что ему прилетит, прилетайте: ну и пусть, мы готовы. И при этом их дома – не дворцы», – сказал Калашников.

Его поддержал историк спецслужб Александр Колпакиди.

«У них всех, министров Израиля, не только сыновья но и дочери воюют, служит. А наши пропагандоны из кожи вон лезут, чтобы туда не попасть и доказать что наша элита тоже там воюет и у кого-то там видели какого-то сына где-то в десяти километрах от границы с Донбассом. Но это же все люди видят, это люди знают», – сказал он.

«И пока не будет идеи, будет вот это бесконечное очковтирательство вместо работы, вот это бесконечное вранье вместо выполнения планов, пока не будет реального какого-то целеполагания у страны, мы обречены на бесконечное», – подытожил Колпакиди.