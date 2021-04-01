Чтобы победить, России придётся действовать по всей территории Украины

03.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Чтобы, наконец, разрешить длящийся уже восьмой год кризис, России придётся не ограничиваться действиями только на Донбассе, а менять ситуацию по всей Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил экс-губернатор Псковской области и бывший управделами Совмина ДНР Евгений Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победа не гарантирована отнюдь. Во-первых, прилетит очень здорово, там украинцы развернули довольно серьезные силы, они готовились. И это будут большие жертвы с двух сторон при любом раскладе.

Я думаю, Россия выиграет, но нужно тогда иметь решимость и действовать серьезно. Надо действовать на все территории Украины, а не только в Донбассе. В Донбассе особо не выиграешь. Там, если и выиграешь, то ценой больших потерь, и это будет локальный успех, оплаченный большой кровью. То есть, чтобы реально выиграть Украину, нужно иметь решимость действовать по всей территории Украины. И тогда можно действительно это сделать.

Санкции будут жесточайшие – раз, потери большие, скорее всего – два, а то еще и поражение – три. Еще не факт, что мы выиграем», – заявил Михайлов.

Это, по мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, может привести к обострению социальной ситуации внутри самой России, чего и пытаются добиться США:

«Не думаю, что сейчас, до обвала социально-экономического, что-то им светит. Вопрос в другом, что этот обвал очень даже возможен. Именно поэтому американцы так толкают Украину на войну. Украину им не жалко ни разу, украинцев они за людей не считают ни разу, как и всех русских. Но им надо ударить Россию в расчете на то, что война вскроет все заботливо накопленные болячки, которые при Путине закладывались под ковер и которыми не занимались», – сказал Стрелков.