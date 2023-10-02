Чтобы поставить Британию на место, хватило одного поста Медведева

Великобритания может отправить в Черное море свои военно-морские силы. Об этом ранее в интервью изданию Telegraph заявил министр обороны страны Грант Шеппс. По словам Шеппса, разговор об этом шел во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

«Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь Украине. Мы можем отправить флот в Черное море, тем более что эти воды являются международным», – заявил глава оборонного ведомства.

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Также он не исключил отправки на Украину сухопутных войск, которые якобы должны выступить в роли инструкторов для ВСУ.

При этом, его слова тут же опроверг премьер-министр страны Риши Сунак:

«Министр обороны имел в виду, что однажды в будущем вполне возможно, что мы проведем часть этого обучения на Украине. Но это на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас – нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте».

Политический обозреватель Владимир Корнилов в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что Шеппс мог сделать такое заявление по собственной глупости, ведь он не является профессионалом в военном деле и за год сменил уже несколько должностей:

«Это интервью Гранта Шеппса, человека, абсолютно некомпетентного, который не первые недели находится на посту министра обороны Великобритании, который абсолютно не понимает, что за должность он занимает. Для него это пятая должность за последний год, так что можете себе представить, насколько он разбирается в этом вопросе. Вот, он съездил в Киев, наслушался Зеленского, – тот же давно мечтает о вовлечении в конфликт как можно большего количества стран, – и перед съездом Консервативной партии подложил такую свинью Сунаку… Человек совершенно не понимает, куда он встрял – сама идея присутствия британских ВМС в Черном море в условиях военного конфликта означает, что Шеппс не поинтересовался правовыми условиями, не знает, что такое конвенция Монтрё, не поинтересовался у Турции, как она отнесется к этой бредовой идее. В итоге брякнул, подложив большую свинью Риши Сунаку аккурат перед съездом. Тому пришлось заявлять, что вы не так поняли Шеппса, но это говорит о том, что и сам Сунак не прочитал того интервью, в котором четко было сказано о том, что это нужно делать прямо сейчас».

При этом политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров считает, что и заявление Шеппса, и опровержение Сунака – это спланированные информационные вбросы, сделанные намеренно:

«Разночтения в заявлениях министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и премьера Сунака означают, что спецслужбы Британии тестируют реакцию на различные высказывания членов правительства. Более того, тот же Шэппс затем опроверг своё первичное заявление. Однако главным, на мой взгляд, является идея, что «мы (НАТО) не хотим прямого конфликта с Россией, однако помогаем и будем помогать Украине столько, сколько необходимо». А кто определяет эту необходимость? Какие её критерии и временные рамки? В поисках ответов на эти вопросы и кроются «разночтения заявлений»: на Западе утверждают, что это должны определять в Украине, а Зеленский и Ко требуют, чтобы Запад дал чёткий ответ на главный вопрос «что означает для Запада победа Украины?». Секретарь СНБО Данилов публично потребовал именно это! Вот и вынуждены западные политики, находясь в Киеве, заявлять одно (для украинской аудитории), а их руководители заявлять противоположное (для своих избирателей). В нашем, конкретном примере, Шэппс чуть-ли не «развязывает Третью мировую войну», а Сунак «всех успокаивает». И ещё одно, очень важное наблюдение. Как только в России прозвучало «ответное заявление» (первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев), первичное заявление Шэппса было тут же дезавуировано Сунаком. А затем и Шэппсом».