Чтобы пролезть в Раду партия Порошенко убрала его имя из своего названия

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Учредительный съезд партии «Европейская солидарность» (переименованной партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность») проходит сегодня в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил народный депутат из фракции БПП Максим Саврасов.

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В ходе форума общественной организации «Солидарна справа громад» в пятницу в Киеве политолог Сергей Таран во время своего выступления предложил изменить название политической партии «БПП «Солидарность» на «Европейскую солидарность».

Затем партия «Европейская солидарность» и ОО «Солидарна справа громад» подписали меморандум об идеологическом сотрудничестве.

«Я везу этот меморандум на учредительный съезд партии, который состоится сегодня» сообщил депутат Саврасов на форуме.

В меморандуме отмечается, что стороны — подписанты документа разделяют общие идеологические принципы, мировоззренческие ценности и имеют тождественное представление о будущем страны.

Как рассказал изданию РБК-Украина собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата, в пятницу, 24 мая, состоится закрытый съезд партии, а 31 мая — официальное мероприятие, где будет объявлено о планах партии на парламентских выборах.

Планируется, что съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах. «Название должно отвечать сути и быть узнаваемым. Окончательное решение будет принято перед самим съездом. Пока обсуждаются варианты», — добавил собеседник издания.

О том, что 31 мая пройдет съезд, на котором будет объявлено о планах партии на досрочных парламентских выборах, подтвердил РБК-Украина и официальный представитель фракции БПП в Раде Александр Черненко.

Отметим, что переименование БПП и избятие из названия партии имени бывшего президента Порошенко является вынужденным шагом. Дело в том, что соогласно последним социсследованиям, Порошенко как политик является самым непопулярным на Украине. Антирейтинг политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» достиг почти 50%, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

«Обращаю внимание на «Блок Петра Порошенко „Солидарность“, против которого высказались 49,2%. Это тот антирейтинг, который создает беспрецедентный уровень нежелания сегодня в украинском обществе», — отметила председатель правления Украинского института социальных исследований им.А.Яременко Ольга Балакирева на презентации исследования «Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины».

В свою очередь, у партии «Слуга народа» (Владимир Зеленский) антирейтинг самый низкий – всего 6,2%.