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Болгария будет снабжать Украину оружием и ресурсами, чтобы она смогла продолжать воевать с Россией вместо стран НАТО.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявила руководитель директората политических вопросов МИД Болгарии Гергана Краджова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем фокусировать своё сотрудничество, прежде всего, на сотрудничестве, чтобы воплощать такие инициативы, которые будут укреплять безопасность в Черноморском регионе. Это также поможет Украине выстоять во время российской агрессии. Кроме того, это крайне важный регион для безопасности Евроатлантического альянса. Потому мы будем продолжать поддерживать Украину в плане восстановления её территориальной целостности, и для того, чтобы Россия проиграла», – трепалась Краджова.

«Для этого Болгария будет поддерживать Украину финансово, в военном и гуманитарном отношении. И будет поддерживать другие усилия как союзников, так и единомышленников. Большое количество таких партнёров готовы помогать в том, чтобы снова установить мир в Черноморском регионе и свободу навигации», – бредила дипломат.