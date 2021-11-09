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09.11.2021 10:48
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Политика, Россия
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«Чтобы русских не гнали». Эксперт предложил вооружить казачество на Северном Кавказе

В ряде регионов РФ русские превращаются в людей, не имеющих силы для своей защиты....

В ряде регионов РФ русские превращаются в людей, не имеющих силы для своей защиты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя НПО Международное евразийское движение Валерий Коровин, отвечая на вопрос о катастрофическом исходе русских из республик Северного Кавказа.

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«Русских гонят там, где они слабы. А слабы они, потому что нет у них больше цивилизационной миссии, которую раньше государство для них определяло. Русские превращаются в просто людей, не имеющих силы для своей защиты. На Кавказе такой силой традиционно было казачество – отряды самообороны русских. Но тогда у казачества должно быть оружие…», – считает эксперт.

Издание заметило, что этот вопрос решить не так просто, поскольку государство не любит никому уступать свое право на насилие.

«Но безоружное казачество – просто атавизм, который подставляет под удар и себя, и русских. Государство должно передавать кому-то право на насилие в тех местах, куда оно само не дотягивается», – считает Коровин.

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