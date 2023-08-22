Украинская музыкантша Наталья Жижченко пообещала при угрозе освобождения Чернигова спалить свой дом, чтобы пришедшие туда россияне не смогли сделать из старинного здания музей.

Об этом она заявила в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда, что вы хотели, если бы русские вошли в Чернигов, подорвать или уничтожить свой дом?», – поинтересовался ведущий.

«Я б его подпалила, наняла людей, каких-то диверсантов.

Там очень красивый, старинный дом. Это очень лакомый кусок для всей этой «русской мечты», потому что он реально деревянный, древний, как в сказке. И там они могли бы сделать какой-то музей истории Руси, на свой лад, я бы этому не удивилась.

Я бы сделала всё, чтобы там не было этого духа. Там просто десятилетиями намолена этническая украинская атмосфера», – бредила нацистка.