«Чтобы русским не досталось» – украинская певица пообещала спалить свой дом
Украинская музыкантша Наталья Жижченко пообещала при угрозе освобождения Чернигова спалить свой дом, чтобы пришедшие туда россияне не смогли сделать из старинного здания музей.
Об этом она заявила в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Правда, что вы хотели, если бы русские вошли в Чернигов, подорвать или уничтожить свой дом?», – поинтересовался ведущий.
«Я б его подпалила, наняла людей, каких-то диверсантов.
Там очень красивый, старинный дом. Это очень лакомый кусок для всей этой «русской мечты», потому что он реально деревянный, древний, как в сказке. И там они могли бы сделать какой-то музей истории Руси, на свой лад, я бы этому не удивилась.
Я бы сделала всё, чтобы там не было этого духа. Там просто десятилетиями намолена этническая украинская атмосфера», – бредила нацистка.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.