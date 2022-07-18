«Чтобы сдохли»: Дроздов хочет отправить Арестовича, Быкова и Невзорова на Соловки

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Новости Украины

Всех «либералов типа Арестовича, Быкова, Невзорова», как и весь свет русской интеллигенции, нужно отправить на Соловки, чтобы они там сдохли.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы были «запасной Россией» для всех, кто мог сюда свалить и тут дальше клепать клипы, заниматься саундпродюссированием. Теперь это не получится, потому что авторское право на Украину заявил украинец. Это тоже проблемы идентичности, русифицированным он может быть, он может быть наполовину, но это уже украинец, который пустил корни в эту землю, который не допустит превращение Украины просто в сине-жёлтую Россию. Сине-жёлтая Россия – это Арестович, Быков, Невзоров, вся либеральная когорта, которая такой представляют Украину. Они лукавят и даже святотатствуют, когда говорят о свободной конкуренции. Они кидают такую мульку, говоря – чего вы боитесь? Имеете свой язык, свою поэзию, свою музыку, так давайте, рыночная экономика, конкурируйте, пожалуйста. Я им в ответ – с удовольствием поконкурирую после того, как ваш русский язык запретят на 300 лет, весь свет русской интеллигенции на Соловки к чёртовой матери, чтобы там все сдохли, всех ваших детей специально избавить от языка, памяти вашей, культуры вашей, насадить какую то», – сказал журналист.

«Когда мы будем 300 лет проводить такой эксперимент над теми очень борзыми русскими, за плечами которых 300 лет уничтожение украинского, и сейчас – конкурируйте, вот тогда поконкурируем. Конкурировать нужно тогда, когда это справедливо», – считает Дроздов.