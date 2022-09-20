Чтобы создать полноценную Lada, нужны годы и десятки миллиардов инвестиций, – президент «Автоваза»

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На создание в России полного цикла производства автомобилей Lada нужны десятки миллиардов рублей инвестиций и несколько лет времени.

Об этом на совещании в Совете Федерации заявил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В следующем году мы планируем в достаточной степени локализовать такие популярные автомобили, как Lada Vesta, планируем начать его выпуск с марта следующего года, на рубеже 22-23 годов восстановить выпуск Lada Largus. Также в начале следующего года вернуть среди комплектаций такую важную функцию, принципиальный ключевой момент, как ABS. Сегодня мы уже в выпуск моделей вернули кондиционер, магнитолу последовательно. И, соответственно, подушку безопасности – как для водителя, так и по желанию в комплектации для пассажира. Задача следующего года – это возврат и функции ESP. В мае следующего года – вернуть возможность выпуска 16-клапанного двигателя, потому что сейчас мы весь наш модельный ряд выпускаем пока на одной коробке передач из ранее трех-четырех имеющихся, и на одном двигателей. Линейка была порядка четырех различных вариаций двигателя. Это сложная задача, она состоит из необходимости работы инжиниринга и нашей радиоэлектронной промышленности», – заявил Соколов.

По словам Соколова, только автоматическая коробка передач и полный привод обойдется почти в 30-ть миллиардов.

Менеджер также пожаловался на невозможность производить полноприводные автомобили с АКП:

«Такие ключевые факторы современного автомобиля, как автоматическая коробка передач, автоматическая трансмиссия, полный привод и современный двигатель – это возможные, но не быстро решаемые задачи, требующие серьезного финансирования. Если говорить об автоматической трансмиссии, то полный набор национальные компетенции обойдется в серьезную сумму – порядка десяти миллиардов необходимо на создание коробки передач другой вариации, нежели существующая. Но и также необходимо восстановление национальных компетенций по созданию полного привода. Такого у нас тоже пока нет, а это порядка 20-ти миллиардов рублей».