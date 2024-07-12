«Чтобы трупы гнили прямо на Арбате»: генерал ВСУ призывает мстить русским

Если Украина жестоко не отомстит русским за ракетный удар по Киеву в понедельник, то такое руководство надо убирать и назначать людей, способных на самые радикальные решения.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не времена рыцарских войн, это времена, когда за один выбитый глаз мы должны выколоть оба. Поэтому задание номер один – мощно ответить России по всем тем критическим точкам, которые для них тоже являются знаковыми и опасными. Надеюсь, что мы это в состоянии будем сделать. Если ответа не будет, то, наверное, поднимется вопрос кого-то менять, чтобы были в состоянии делать такие вещи», – сказал генерал.

«Из личного опыта скажу, что они уважают только силу, мощную силу, и это задание номер один. И пока их трупы будут гнить где-то в районе Арбата и в районе Москвы, у них будет чаще включаться тот тормоз, который должен включаться. А пока у них там всё хорошо, они этого не поймут. Поэтому, велика Россия – и целей достаточно», – призывал Кривонос.