Чтобы ублажить Трампа, Зе-банда начнёт бурить недра Украины по старым советским картам

Анатолий Лапин.  
03.10.2025 08:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1148
 
Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


В рамках ресурсной сделки с США Украина поднимает старые советские карты и начинает бурение в поисках полезных ископаемых.

Об этом заявил замминистра экономики Украины, член управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В рамках ресурсной сделки с США Украина поднимает старые советские карты и начинает бурение...

«Мы планируем возобновить нашу программу бурения в следующем году, а также цифровизацию всех наших архивов и данных времен Советского Союза. И мы планируем заняться так называемыми устными сообщениями о находках. Это то, что было найдено за последние 50-60 лет. И это будущие потенциальные месторождения, которые не были признаны экономически жизнеспособными на момент их обнаружения.

Поэтому мы хотим заняться этими месторождениями. Мы понимаем, что советская система была очень, очень далека от совершенства. Мы понимаем, что, вероятно, было допущено много ошибок. И мы понимаем, что мы можем найти много интересных, в основном потенциально интересных месторождений.

В основном это касается таких областей, полезных ископаемых и металлов, как титан, уран, германий, графит, вольфрам, ванадий и тантал, а также некоторых других, очень интересных редких металлов и важнейших минералов», – перечислил Перелыгин.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить