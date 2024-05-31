«Чтобы установит паритет, нам нужно уничтожить 85% авиации России» – офицер ВСУ

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Чтобы установить хоть какой-то паритет на поле боя, ВСУ необходимо уничтожить едва ли не всю российскую авиацию. Об этом эфире «Радио НВ» заявил офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Их авиация наносит нам удары, и создаёт преимущество в воздухе. Если мы нашими дальнобойными средствами сможем наносить удары по этим аэродромам, и уничтожать на них авиацию… семидневная война начиналась как раз с того, что Израиль уничтожил 85% авиации Египта. И это в конце концов дало им преимущество», – сказал Краамаров.

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«И нам это позволит не то чтобы получить преимущество, а по крайней мере установить паритет, нам нужна возможность наносить удары по этим военным объектам, в первую очередь по военным аэродромам. Это будет очень хорошо для нас», – добавил офицер.