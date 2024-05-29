Чтобы утихомирить НАТО, в Москве предложили взорвать на учениях ядерную бомбу

Чтобы умерить пыл западных политиков, Россия должна завершить военные учения демонстрационным пуском ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но, вы знаете, есть ощущение, что наши бывшие партнёры, а нынешние противники, я очень аккуратно выражаюсь, нас уже называют врагами совершенно открыто. Пусть пока не в доктринальных документах, но в выступлениях мы уже враги. Хотя такого не было даже в годы Холодной войны. У меня такое впечатление, что некоторые политики, они просто закусили удила, и карабкаются по этой лестнице эскалации , перепрыгивают через три ступеньки», – сказал Бужинский.

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«Поэтому вот неспроста наш верховный Главнокомандующий решил провести вот эти специальные учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Это не рядовое событие, уверяю вас. Вот так, чтобы с расконсервацией хранилищ, складов ядерных боеприпасов, доставку их на места базирования носителей, загрузку этих боеприпасов в носители, это серьезно. И более того, я вам скажу, что вот если бы… Я не знаю, естественно, план этих учений. Никто не знает, кроме генерального штаба.

Я бы их оттуда не убирал до конца СВО. Более того, обычно учение завершается каким-то, так сказать, демонстрационным пуском. Может быть, и есть, с моей точки зрения, смысл там завершить это учение демонстрационным пуском какой-нибудь ракеты в ядерном исполнении. Небольшого, так сказать, минимального тротилового эквивалента. Но чтобы показать нашим бывшим партнерам, что у нас все в полной степени боевой готовности», – резюмировал генерал.