Чтобы утихомирить НАТО, в Москве предложили взорвать на учениях ядерную бомбу

Москва.  
29.05.2024 15:54
  (Мск) , Максим Столяров
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Чтобы умерить пыл западных политиков, Россия должна завершить военные учения демонстрационным пуском ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но, вы знаете, есть ощущение, что наши бывшие партнёры, а нынешние противники, я очень аккуратно выражаюсь, нас уже называют врагами совершенно открыто. Пусть пока не в доктринальных документах, но в выступлениях мы уже враги. Хотя такого не было даже в годы Холодной войны. У меня такое впечатление, что некоторые политики, они просто закусили удила, и карабкаются по этой лестнице эскалации, перепрыгивают через три ступеньки», – сказал Бужинский.

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Чтобы умерить пыл западных политиков, Россия должна завершить военные учения демонстрационным пуском ракеты с...


«Поэтому вот неспроста наш верховный Главнокомандующий решил провести вот эти специальные учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Это не рядовое событие, уверяю вас. Вот так, чтобы с расконсервацией хранилищ, складов ядерных боеприпасов, доставку их на места базирования носителей, загрузку этих боеприпасов в носители, это серьезно. И более того, я вам скажу, что вот если бы… Я не знаю, естественно, план этих учений. Никто не знает, кроме генерального штаба.

Я бы их оттуда не убирал до конца СВО. Более того, обычно учение завершается каким-то, так сказать, демонстрационным пуском. Может быть, и есть, с моей точки зрения, смысл там завершить это учение демонстрационным пуском какой-нибудь ракеты в ядерном исполнении. Небольшого, так сказать, минимального тротилового эквивалента. Но чтобы показать нашим бывшим партнерам, что у нас все в полной степени боевой готовности», – резюмировал генерал.

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