«Чтобы «Вагнер» не напал» – в Киеве предлагают разместить части ВСУ на территориях АЭС

Вадим Москаленко .  
10.07.2023 22:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Терроризм, Украина


Под предлогом защиты от десанта «вагнеровцев» киевское руководство может разметить на территории атомных электростанций военный контингент.

Об этом в эфире канала НТА заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под предлогом защиты от десанта «вагнеровцев» киевское руководство может разметить на территории атомных электростанций...

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«Ровенская АЭС находится на расстоянии 60 километров от границы с Белоруссией. Для того, чтобы преодолеть 60 километров на вертолёте, нужно немного времени.

Это та машина, которая может доставить воздушный десант «вагнеровцев». Сколько их надо? Да сотня, не больше, чтобы захватить эту станцию, и после этого начать шантажировать не только Украину, но и всю Европу», – сказал Якубец.

Он подчеркнул, что Киев воспользуется этим предлогом для размещения на атомных электростанциях своего военного контингента.

«Нужно пересмотреть некоторые вопросы по нашим обязанностям по охране таких атомных станций. Нашим законодательством и мировым сообществом запрещено удерживать там военные формирования. Но мы на этом обожглись, когда потеряли Чернобыльскую АЭС, а потом Запорожскую АЭС.

Во время войны такие станции надо оборонять, в том числе и на территории станции, и не допустить высадки воздушного десанта прямо на эту станцию. Я думаю, наши военные руководители сделают всё возможное, чтобы не допустить этого», – добавил полковник.

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