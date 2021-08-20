Чтобы впечатлить ЛДНР, ВСУ подняли «самый высокий в районе» украинский флаг

Чтобы впечатлить ЛДНР, ВСУ подняли «самый высокий в районе» украинский флагНовости Украины
В канун «дня независимости Украины» на подконтрольной Киеву территории Донбасса боевики одной из украинских бригад подняли самый высокий «в районе» украинский флаг.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Торжества» прошли на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое». Собравшиеся там пограничники, чиновники и боевики 93-й бригады ВСУ «Холодной яр» подняли украинский флаг «на самом высоком в Волновахском районе флагштоке».
Рядом был поднят флаг Донецкой области времён домайданной Украины.
«Отныне государственный флаг хорошо виден и на временно оккупированной территории Украины. Это очень символично, ведь украинские граждане находятся по обе стороны линии разграничения и восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы обязательно состоится», – надеются в пресс-службе.
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