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20.08.2021 21:19 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Чтобы впечатлить ЛДНР, ВСУ подняли «самый высокий в районе» украинский флаг

Новости УкраиныВ канун «дня независимости Украины» на подконтрольной Киеву территории Донбасса боевики одной из украинских...

В канун «дня независимости Украины» на подконтрольной Киеву территории Донбасса боевики одной из украинских бригад подняли самый высокий «в районе» украинский флаг.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торжества» прошли на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое». Собравшиеся там пограничники, чиновники и боевики 93-й бригады ВСУ «Холодной яр» подняли украинский флаг «на самом высоком в Волновахском районе флагштоке».

Рядом был поднят флаг Донецкой области времён домайданной Украины.

«Отныне государственный флаг хорошо виден и на временно оккупированной территории Украины. Это очень символично, ведь украинские граждане находятся по обе стороны линии разграничения и восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы обязательно состоится», – надеются в пресс-службе.

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