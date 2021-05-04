«Чтобы враги трепетали» – в Сумской области засадили огромным тризубом из ёлок важный аэродром

04.05.2021, Сумы, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Под городом Конотоп Сумской области поставили очередной рекорд – на одном из полей высадили девять тысяч ёлок в форме трезубца размером 200 на 120 метров.

Об этом на своей странице в Facebook радостно сообщил глава Сумской ОГА Василий Хома, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зафиксировано новое достижение: в Сумской области – в Конотопе высажено 9000 деревьев в форме малого герба Украины – трезуба!» – написал он.

По словам Хомы, Сумская область стала первой на Украине, которая присоединилась к глобальному проекту «Озеленение планеты». Он добавил, что этот «лес» будет виден даже из космоса.

Впрочем, далеко не всем местным понравилась данная инициатива. Так, журналист руслан Горовой возмутился, что этот лес посадили не где-нибудь, а на аэродроме.

«Высадка 9000 елок на аэродроме. Еще раз. Елок. Еще раз, девять тысяч. Еще раз, на аэродроме», – отметил журналист.

«Может это какая-то маскировка, тактическая»; «Чтобы с неба враги видели тризуб и боялись»; «Может, это какой-то бизнес-план? К Новому году спилят и продадут», – смеются пользователи соцсетей.