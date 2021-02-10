«Чтобы вспыхнула война»: Украина зовёт авиацию НАТО в небо над Крымом

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ради «контроля безопасности» в Черноморском регионе НАТО должно совершать воздушные операции над Крымом и Севастополем, демонстрируя, что данная территория является не российской, а украинской.

Об этом во время переговоров с замом генсека НАТО Патриком Тернером заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский министр призвал натовцев свободно использовать крымское небо для переброски войск НАТО – очевидно, так в Киеве решили «троллить» Россию после невыгодного для украинской стороны сообщения о снятии ограничений на полеты у Крыма американцами.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе, полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобному. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – заявил Криклий.

Украинский чиновник делает непозволительные провокационные заявления, считает Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Криклий пытается выслужиться перед американцами, пытается нагнетать ситуацию чтобы вспыхнула война. Страна разваливается, у власти ничего не получается, и в таком случае списать свои неудачи можно на войну. Поэтому пытаются нагнетать ситуацию, и это действительно может обернуться взрывом», – сказал Крючков «ПолитНавигатору».

Еще один эксперт в сфере безопасности – глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта полагает, что провокационное заявление Криклия может объясняться еще и борьбой за власть в коридорах власти Украины.

«В высших эшелонах власти чиновники часто делают заявления, относящиеся к сферам вне их компетенции. Криклий – вообще слабый министр, в правительстве он держится, похоже, в основном благодаря авторитету своего папы. Странно, что он остался на своем посту при смене премьера. Все знают о его просчетах, невероятном удорожании всего, что связано с «Укрзализницей» и пр. Все это делает его аутсайдером даже в слабом правительстве Шмыгаля. Кулуарно уже обсуждается вопрос о его замене.

Возможно, он сказал глупость о воздушном пространстве Крыма и НАТО, стремясь обозначить какую-то свою значимость.

Неужели он не понимает, что тема Крыма крайне болезненна? Крым защищен колоссальной военной инфраструктурой, которая размещена предельно осмысленно и включает мощный блок ПВО?! Или Криклий об этом не знает, или он полагает, что он, представитель ничтожного с точки зрения субъектности на сегодняшний день государства, может провоцировать США? Полагаю, что в НАТО и США хватит здравомыслия сохранять баланс в ситуации», – сказал Сергей Шабовта «ПолитНавигатору».