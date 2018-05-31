31.05.2018, Киев, Владимир Гладков

1 977 просмотров

«Чтобы вы так Путина ненавидели!» – СБУ-шный депутат-стукач в ярости

Известный трепетными отношениями с СБУ бывший журналист, а ныне депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий разразился проклятиями в адрес тех, кто критикует, а не восхищается объявленной спецслужбой «успешной операцией» по инсценировке гибели беглого либерала Аркадия Бабченко.

Об этом Высоцкий написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мне всегда казалось, что именно предупреждения терактов и убийств способствует росту доверия к спецслужбам. Но нет. Оказывается, херовая СБУ персонально каждого о спецоперации не оповестила. Мертвый Бабченко – предательство и непрофессионализм. Живой Бабченко – предательство и непрофессионализм», – негодует Высоцкий.

Далее он перешел на оскорбления тех, кто оказался возмущен ложью со стороны политиков и государственных деятелей.

«Удивляет, сколько сознательных вроде людей в который раз решили пожрать дерьмо, и еще перед всеми этим похвастаться. Друзья, говно – не французский парфюм. От вас уже откровенно попахивает», – злится СБУ-шный стукач.

«Чтобы вы так Путина ненавидели как собственную страну!» – разразился Высоцкий самым страшным украинским проклятьем.