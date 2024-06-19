Чтобы выбить русских, нам нужна треть всей мощи США – Арестович

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Украина не имеет возможностей для того, чтобы выбить российскую армию с занятых территорий, поэтому ультиматум президента РФ Владимира Путина, хоть и отвергается юридически, но выглядит реальным по факту.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не позволит зафиксировать на бумаге, как хочет Путин, результаты вооруженной агрессии и пять областей. Но все же понимают, что это де-юре, а существует еще де-факто российская военная сила и российские намерения добиваться своего вооруженным путем. Выбить мы их не можем отсюда, это решенный вариант. Для этого нам надо передать четверть или треть всей американской армии, чтобы мы это сделали, или американская армия должна вступить в бой, чтобы мы выиграли. Ни того, ни другого не будет, очевидно», – заявил Арестович.