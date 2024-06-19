Чтобы выбить русских, нам нужна треть всей мощи США – Арестович

Анатолий Лапин.  
19.06.2024 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 569
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не имеет возможностей для того, чтобы выбить российскую армию с занятых территорий, поэтому ультиматум президента РФ Владимира Путина, хоть и отвергается юридически, но выглядит реальным по факту.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет возможностей для того, чтобы выбить российскую армию с занятых территорий, поэтому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Никто не позволит зафиксировать на бумаге, как хочет Путин, результаты вооруженной агрессии и пять областей. Но все же понимают, что это де-юре, а существует еще де-факто российская военная сила и российские намерения добиваться своего вооруженным путем.

Выбить мы их не можем отсюда, это решенный вариант. Для этого нам надо передать четверть или треть всей американской армии, чтобы мы это сделали, или американская армия должна вступить в бой, чтобы мы выиграли. Ни того, ни другого не будет, очевидно», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть