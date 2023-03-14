Чтобы выйти из украинского гражданства, достаточно обратиться к российским полицейским

Елена Острякова .  
14.03.2023 22:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Граждане с украинскими паспортами перестанут в России считаться гражданами Украины, как только подадут соответствующее заявление в МВД или его территориальный орган.

Такой закон Госдума РФ приняла сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане с украинскими паспортами перестанут в России считаться гражданами Украины, как только подадут соответствующее...

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«В настоящее время граждане РФ, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам. А многие даже не знают, что у них это гражданство сохраняется», — сказал депутат Артем Кавинов.

В связи с принятием в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – число таких граждан РФ значительно возросло,

Граждане РФ, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими последнее со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в нем. В отношении детей, не достигших возраста 14 лет, заявление подается одним из родителей, единственным родителем, усыновителем.

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