Чтобы вытащить из тюрьмы Яна Таксюра, нужно собрать больше миллиона гривен

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Новости Украины

Украиноязычному поэту и телеведущему Яну Таксюру, который был арестован СБУ еще весной за поддержку единства Русской Церкви по обвинению в «госизмене», отказали в переводе под домашний арест, несмотря на онкологическую болезнь.

Об этом в своем блоге заявила его дочь Мария, комментируя состояшееся накануне заседание суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мария записала видеоролик из-под здания суда сразу же после заседания, в котором рассказала, что была установлена заведомо неподъёмная сумма залога.

«Стою под Шевченковским судом, только что закончилось заседание по делу моего отца Яна Таксюра, на котором мы ожидали, что суд удовлетворит ходатайство об изменении меры пресечения с пребывания под стражей на домашний арест. Этого не случилось. Хотя, онкологический диагноз подтверждён, у нас есть все документы, все результаты анализов и исследований свежие. Тем не менее, суд установил отцу сумму залога в размере 1 миллион 240 тысяч гривен. Сумма большая, но, как говорит наш адвокат, этот исход не самый худший. Папе продлили пребывание под стражей до 6 октября. Очень будем надеяться, что до этого нам удастся собрать такую сумму», – рассказала девушка.

Мария объявила сбор средств для помощи в сборе нужной суммы. Номер карты 5375414135606456.

Ян Таксюр находится за решёткой с 10 марта этого года.